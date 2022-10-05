Ряду жителей Павлодарской области вручены госнаграды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами жителей Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.
Указом Главы государства №1031 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Парасат» – советник директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Леонид Иванович Баталов;
орденом «Құрмет» – тренер-преподаватель КГКП «Школа высшего спортивного мастерства» Азамат Шугаевич Макажанов;
орденом «Құрмет» – главный врач перинатального центра КГП «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» Айман Каиркеновна Оспанова;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени – начальник участка АО «Алюминий Казахстана» Еркеблан Хаджи-Муратович Хусаинов;
медалью «Ерен еңбегі үшін» – собственный корреспондент АО «РТРК «Казахстан» Болат Советович Аманбаев.