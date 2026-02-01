Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выразила благодарность всем, кто за нее переживал на протяжении всего турнира, передает Kazpravda.kz
Во вчерашнем финале турнира она обыграла первую ракетку мира, представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4, в решающем сете проигрывая сопернице со счетом 0:3.
«Привет всем, просто хочу сказать огромное спасибо за всю поддержку. Сегодня потрясающее утро в Мельбурне с этим прекрасным трофеем рядом. Большое спасибо за поддержку на протяжении этих двух недель — я чувствовала вашу любовь, и это действительно помогало мне идти дальше и бороться до самого конца. Я очень счастлива и уже с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», – сказала Рыбакина в видео, опубликованном пресс-службой Australian Open.
26-летняя Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В 2022 году она выиграла свой первый титул на мэйджорах, одержав победу на Уимблдоне.
Сразу же после завоевания второго титула на турнирах «Большого шлема», казахстанскую теннисистку с победой поздравил Глава государства.