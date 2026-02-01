Рыбакина обратилась к фанатам после триумфа на Аustralian Оpen

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выразила благодарность всем, кто за нее переживал на протяжении всего турнира, передает Kazpravda.kz

Фото: Kelly Defina / Getty Images

Во вчерашнем финале турнира она обыграла первую ракетку мира, представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4, в решающем сете проигрывая сопернице со счетом 0:3.

«Привет всем, просто хочу сказать огромное спасибо за всю поддержку. Сегодня потрясающее утро в Мельбурне с этим прекрасным трофеем рядом. Большое спасибо за поддержку на протяжении этих двух недель — я чувствовала вашу любовь, и это действительно помогало мне идти дальше и бороться до самого конца. Я очень счастлива и уже с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», – сказала Рыбакина в видео, опубликованном пресс-службой Australian Open.

26-летняя Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В 2022 году она выиграла свой первый титул на мэйджорах, одержав победу на Уимблдоне.

Сразу же после завоевания второго титула на турнирах «Большого шлема», казахстанскую теннисистку с победой поздравил Глава государства.

