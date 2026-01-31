Токаев поздравил Рыбакину с победой на Australian Open 2026

Президент,Спорт,Теннис
180

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю  к победе, достигли  результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!» – говорится в поздравлении.

#Токаев #Рыбакина #поздравление

Популярное

Все
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Притяжение Земли
Цифровой двойник на поле боя
Окончательное решение – за гражданами
Ориентир для настоящего и будущего
Стихи, стоившие жизни
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Госзакупки без «гонки на дно»
Клуб «Таза» спешит на помощь
Продвигать главные ценности
Дали служебное жилье
С позиций демократического мышления
ИИ для сельского хозяйства
Логика реформ
Чемпионат страны определит лучших
Депутаты рассмотрят международные договоры
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Жулдыз подключили к природному газу
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Инклюзивный центр в музее
Вплетены в историческую память
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Рыбакина выиграла Australian Open-2026
Окончательное решение – за гражданами
Токаев поделился своим видением дальнейшего развития волонт…
Президент поручил разработать новую Дорожную карту развития…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]