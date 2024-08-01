Рыбную аферу провернул руководитель предприятия в Конаеве

В суде города Конаев Алматинской области завершилось разбирательство по делу о контрабанде рыбной продукции «филе судака» в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гособвинители доказали, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании незаконно приобретал выловленную рыбу у браконьера. После чего он экспортировал ее в различные страны Евросоюза.

При этом, для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы у крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака.

Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге.

26 июля приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи МРП с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции в сумме 210 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.