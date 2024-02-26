С 1 марта в 8 регионах Казахстана введут ограничение для большегрузов

Ежегодно весной вводится временное ограничение движения авто с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях. Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская, Кызылординская, Мангистауская, Жетысуская и Туркестанская области входят в так называемую «пятую дорожно-климатическую зону». Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.

Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.