С 2026 года статус в ОСМС сохраняется до полугода при пропусках взносов
Ранее этот период составлял три месяца
С 2026 года для граждан, которые самостоятельно и без перерывов уплачивали взносы в ОСМС в течение пяти лет, предусмотрено продление льготного периода сохранения статуса застрахованного до шести месяцев при временном отсутствии платежей. Об этом сообщили в Минздраве, передает Kazpravda.kz
- Данная мера направлена на максимальный охват населения системой ОСМС и поддержку граждан, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями, - пояснили в министерстве.
Важно: за пропущенные периоды необходимо затем произвести оплату взносов, чтобы не утратить статус, добавили в Минздраве.