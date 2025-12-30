Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2026 года для граждан, которые самостоятельно и без перерывов уплачивали взносы в ОСМС в течение пяти лет, предусмотрено продление льготного периода сохранения статуса застрахованного до шести месяцев при временном отсутствии платежей. Об этом сообщили в Минздраве, передает Kazpravda.kz

- Данная мера направлена на максимальный охват населения системой ОСМС и поддержку граждан, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями, - пояснили в министерстве.

Важно: за пропущенные периоды необходимо затем произвести оплату взносов, чтобы не утратить статус, добавили в Минздраве.