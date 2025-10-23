Тысячи товаров со скидками до 70% можно приобрести по всей республике, передает корреспондент Kazpravda.kz

В преддверии Дня Республики Министерство торговли и интеграции совместно с акиматами запускает масштабную акцию «Republic Day», направленную на поддержку внутреннего рынка и повышение доступности товаров для населения.

С 24 по 27 октября во всех регионах страны пройдут распродажи, на которых казахстанцы смогут приобрести широкий ассортимент непродовольственных товаров со скидками от 10 до 70%. В акции участвуют более 220 торговых объектов по всей стране, а также сетевые магазины и маркетплейсы.

В Астане акционные товары можно будет приобрести в торговых центрах MEGA SilkWay, «Хан Шатыр», «AbuDhabiPlaza», «Сарыарка», «Koktal», торговый дом «Сауран», а также супермаркеты Magnum, Small и АНВАР.

В Алматы к акции подключатся ТРЦ «Forum», «MegaAlma-Ata», «MegaPark», MartиMartVillage, «Maxima», AportMallEast, «MOSKVAmetropolitan», «GrandPark», «AsiaPark» и «Sputnik».

В Шымкенте потребители могут воспользоваться скидками в ТРЦ «Мега Planet», «HyperHouse», «Фиркан Сити», «ShymkentPlaza», «ShymkentCityMall», «RAHIMA PLAZA», «DurPlaza», ТРК «Бекжан», «DiamondPlaza», «RoyalPlaza» и торговом доме «Баян сұлу».

В Акмолинской области акция пройдет в ТД «ЦУМ», «РИО» и «Арбат».

В Актюбинской области участвуют ТЦ «Алия», БЦ «Мир», ТРЦ «KeruenCity», «AqtobeMall», «CityShoppingCentre», «Мега Шыгыс» и ТЦ «Нурдаулет».

В Алматинской области - ТРЦ «Сити плюс», супермаркеты «Магнум», «Биг Маркет», «Чильсон», «Тан-Шолпан» и вещевой отдел супермаркета «Ярлин».

В Атырауской области – ТРЦ «Насиха», «Тамаша», «Атырау», торговые дома «Мұрагер», «Baizaar», «Бақдаулет», ТЦ «InfinityMall», а также магазины техники Sulpak, Мечта и Технодом.

В Восточно-Казахстанской области участвуют ТД «Волна», «Колос», «Самал», ТРЦ «Керуен», «Император», ТК «Гостинный двор», магазины бытовой техники Technodom, ТЦ «ТНП»

В Жамбылской области - ТД «Алатау» (ЦУМ), ТЦ «GrandBazar», ТРК «Mart», ТРЦ «Дос-Нар», ТД «Диана», ТЦ «Дамдес» и «Mart-Magnat».

В Западно-Казахстанской области - ТРЦ «CityCenter», ТЦ «Атриум», «AlemPlaza», ТРК «Орал», ТД «Азиза», «Московский», «Колос», «Жалын», «На Театральный», «Галактика», «Променад», «Адал» (Технодом), «Премиум» (Мечта), «AsiaMall», «Жәңгір-Хан», «Квант», Sulpak.

В Карагандинской области порадовать себя покупками по приятным ценам можно будет в ТД «Абзал», «Таир», «Умай», ТРЦ «GlobalCity», «CityMall», ТД «Проспект», ТЦ «БУМ», «Каскад», «Гранд Стор», супермаркетах «Южный», «Юма», MagnumCash&Carry, «Аян», «Корзина», «Норма», «Оптима», «Реал», ТД «12 месяцев» и «Строймарт».

В Костанайской области скидки ждут покупателей в ТРЦ «ЦУМ», «Март», «Емшан», ТЦ «Астыкжан», «KostanayPlaza», «Казахско-французский центр», ТЦ «Солнечный», «Апельсин», ТД «БУМ».

В Кызылординской области - ТД «Ағжан», ТРЦ «ArayCityMall», ТРК «ЖибекЖолы», ТД «Жайна», «Айтбек», «Отырар», ТЦ «ADS Plaza», «BaiuzaqPlaza», «Ажар сити» / «Меркурий», ТС Magnum, «Қызылордаоптомаркет», ТД «Радуга», Small&Skif, филиал Анвар, ТД «Океан», «Эврика», Sulpak, Мечта, «Аль-Асад», «Алсер», Технодом.

В Мангистауской области – ТРК «Актау», ТРЦ «AK KALA Mall», ТРК «Байтерек», «Астана», ТЦ «Shum», ТРК «Маңғыстау» и SayaPark.

В Павлодарской области к акции подключатся ТД «Артур», «Квазар», «Тулпар», ТРЦ «Мирас», «Атриум», ЦУМ, ТЦ «CityCentre», «BatyrMall», ТД «Отау», «Барыс», «Старый город», «Арман», магазин «Арзандау», ТД «Манакбай», «Олжа», «Караван», «Светофор», FixPrice, Sulpak, Технодом, «Белый ветер», Спортмастер, ТД «Версаль», «Сенім», «Баянмолл», «Азиямолл», «Гулливер», «Гудвин», «Рубин», рынок «Жайлау», ТД «Сургут», «Байтерек».

В Северо-Казахстанской области - ТРЦ «CityMall», ТЦ «Rakhmet», ТД «Сокол», ТЦ «Айсберг», «Пирамида», супермаркеты «Аймер», «Семейный», «Северный».

В Туркестанской области – ТРЦ «TuranMall», «KhanshaiymPlaza», ТЦ «Керуен Сарай».

В области Абай - ТД «ParkCity», «Арғымақ», «Аркада», «Жансая», «Көктем», «Мереке», ТЦ «Алатау», «Ақшың», ТК «Апрель», ТЦ «Қазына».

В области Улытау – супермаркеты «Самаз», «Акцент», «Самади», магазины Мечта, «Гармония», «Әсем», «Әлеуметтік», «Азамат», «Раяна», «Сымбат», «Жадыра».

В области Жетісу - ТД «Даулет», «Евразия», «Шаған», магазин бытовой техники и электроники Sulpak.

Скидки ожидаются преимущественно на непродовольственные товары: одежду, обувь, электронику, бытовую технику, товары для дома и другие категории повседневного спроса.

Акция охватывает как офлайн-площадки, так и онлайн-торговлю: на Wildberries скидки увеличатся до 90%, например. Присоединятся и банковские приложения: в одном из них казахстанцев при покупке ждет бонус в размере 10 000 тенге (при использовании промокода FMFEST), в другом популярном банковском магазине уже действуют скидки до 58% на различные категории товаров.

«Republic Day» стала продолжением республиканской акции «Береке Fest», которая проходит в Казахстане с 25 сентября по 30 октября 2025 года. По всей республике в «Береке Fest» участвуют около 80 торговых сетей, среди них - крупные ритейлеры и ряд региональных сетей.