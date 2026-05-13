Казахстан впервые стал нетто-экспортером мороженого

Казахстанский рынок мороженого по итогам 2025 года продемонстрировал рекордные показатели, подтвердив стремительное развитие отечественной пищевой промышленности и экспортного потенциала страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Согласно данным БНС АСПИР РК и отраслевых аналитиков, объем производства мороженого достиг 63,2 тыс. тонн, что на 22% превышает уровень предыдущего года. Это самый высокий темп роста отрасли с начала 2000-х годов.

Одним из главных достижений стало то, что Казахстан впервые в истории вышел в статус нетто-экспортера мороженого. По итогам года объем экспорта увеличился на 36,8% и составил 14,2 тыс. тонн, превысив показатели импорта. Основными направлениями поставок казахстанского мороженого стали Россия, Кыргызстан и Узбекистан.

При этом импорт продукции продолжил снижаться. В 2025 году объем ввоза мороженого сократился на 5,1% — до 12,2 тыс. тонн.

Такая динамика свидетельствует не только о росте конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках, но и об укреплении позиций казахстанской продукции внутри страны.

Положительный тренд сохраняется и в 2026 году. По итогам января-марта производство мороженого выросло сразу на 58,6%, достигнув 14 566 тонн. Это указывает на дальнейшее расширение производственных мощностей и высокий спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Ключевым драйвером отрасли сегодня выступает компания «Шин-Лайн», которая формирует до 95% экспорта казахстанского мороженого. Сегодня Шин-Лайн занимает 4-е место среди производителей мороженого в странах СНГ.

По итогам 2025 года объем экспортных поставок компании достиг 14,2 тыс. тонн, увеличившись более чем на треть, а экспортная выручка превысила 49 млн долларов. География поставок охватывает более десяти стран, включая Китай, Россию, Беларусь, Монголию, государства Кавказа и Центральной Азии.

Одним из ключевых факторов роста стали масштабные инвестиции в производственную инфраструктуру. Современный завод компании в Байсерке, расположенный на территории площадью 50 га, считается одним из крупнейших и наиболее технологически продвинутых предприятий региона.

Общий объем инвестиций в производственные мощности достиг 64 млрд тенге, а численность сотрудников превысила 3500 человек.

Росту экспортной привлекательности способствует и увеличение стоимости поставляемой продукции. Средняя экспортная цена казахстанского мороженого в 2025 году выросла до 3,47 доллара за кг, что отражает повышение добавленной стоимости и качества отечественного продукта.