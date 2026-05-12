Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»

Министерство торговли и интеграции усиливает правила продвижения отечественных товаров как в офлайн-рознице, так и в электронной коммерции

Требование по маркировке «Қазақстанда жасалған» теперь распространяется не только на торговые сети, но и на онлайн-площадки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Министерство усиливает правила продвижения отечественных товаров как в офлайн-рознице, так и в электронной коммерции. Для маркетплейсов вводятся обязательные механизмы приоритетного отображения казахстанской продукции в поиске и создание отдельных разделов «Сделано в Казахстане». В настоящее время пакет соответствующих законодательных поправок проходит процедуры согласования с заинтересованными государственными органами. Об этом заявила исполняющая обязанности министра торговли и интеграции РК Айжан Бижанова на круглом столе «Продвижение национального бренда «Қазақстанда жасалған» в торговых сетях».

Новые требования становятся частью более широкой государственной политики поддержки отечественного производителя. Законодательство уже закрепляет обязательную долю казахстанских товаров в торговых объектах. Сегодня она составляет не менее 30 процентов ассортимента. Еще до 20 процентов полочного пространства может выделяться через программы поддержки с участием фонда «Даму». В совокупности отечественная продукция может занимать до половины ассортимента магазина.

«Вместе с тем, не менее важно, чтобы покупатель увидел отечественный товар. Поэтому законодательство устанавливает требования не только к количеству, но и к качеству выкладки отечественной продукции. Продукция отечественных товаропроизводителей должна находиться в визуально и физически доступных местах на уровне глаз покупателя. Это так называемая «золотая полка». Именно с нее покупатель берет товар в первую очередь. Я думаю казахстанский производитель имеет право на это место», - отметила Айжан Бижанова.

МТИ также усиливает контроль за соблюдением требований. Основанием для внеплановых проверок могут стать обращения о нарушениях законодательства. За ограничение доступа отечественных товаров в торговые сети, невыполнение предписаний и нарушение условий работы с поставщиками предусмотрены штрафы.

Параллельно МТИ готовит новые законодательные изменения. Планируется ввести понятие «непродуктивного посредника», усилить контроль за торговыми барьерами и закрепить обязанность торговых объектов предоставлять отечественным производителям доступ к торговым площадям при наличии свободных мест.