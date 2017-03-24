​С акцентом на «зеленую» модель развития

В ходе рабочего визита в Финляндскую Республику казахстанская делегация посетила Центр ядерной безопасности VTT и приняла участие в официальном приеме по случаю ратификации Финляндией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом. Вниманию Каната Бозумбаева были предложены разработки в сфере ядерной безопасности, хранения ядерного топлива, развития биоэнергетики, а также методики стратегичес­кого прогнозирования. Финская сторона заинтересована во всестороннем расширении диалога с Казахстаном.

Государственный секретарь канцелярии премьер-министра Финляндии Паула Лехтомяки дала высокую оценку двустороннему сотрудничеству и подчеркнула роль диалога на высоком и высшем уровнях, а также межпарламентского взаимодействия. По ее мнению, с ратификацией соглашения открываются качественно новые перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в условиях перехода на «зеленую» модель развития, совершенствования системы государственного управления и общей диверсификации торгово-экономического взаимодействия.