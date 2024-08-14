С газом наметились подвижки

Микрорайон частной жилой застройки «Чубары» («Шубар») расположен практически в самом центре Астаны – в десяти минутах ходьбы от «Байтерека». Но назвать его столичным вряд ли получится.

О причинах аховой ситуации рассказал житель дома по улице Алпамыс-батыра Рустем Абдикарим. По его словам, раньше, когда жилой массив не обступали высотки, здесь была хорошая экология. Но с тех пор как вокруг начали вырастать многоэтажные комплексы, «Чубары» стали непродуваемым уголком, не подключенным к тому же к центральным коммуникациям.

– Жители массива крайне обеспокоены тем, что почему-то постоянно откладываются сроки его газификации. По городу она началась в 2018 году, и уже подключены к газоснабжению такие районы, как «Юго-Восток», «Коктал», «Лесозавод», район аэропорта. Мы же, хотя находимся в центре столицы, до сих пор лишены элементарных коммунальных благ, – сетует Рустем.

По его словам, еще в 2019-м тогдашний аким Астаны Алтай Кульгинов заявлял, что газ в «Чубары» будет подведен до конца 2023 года. Но желанного голубого топлива жители так и не увидели. Нынешний градоначальник Женис Касымбек на встрече с обитателями массива пообещал, что газ у них появится до конца 2024-го. Всего на внутриквартальные сети в микрорайоне выделено из бюджета 950 млн тенге. Необходимо проложить 25 км труб.

– После встречи с акимом наметились подвижки: был объявлен тендер, который выиграла актюбинская компания, в ноябре-декабре 2023 года начали прокладывать трубы, – продолжает Рустем Абдикарим. – Но работа шла всего месяц. Проложили 4,7 километра внутриквартальных труб и... тишина. Выяснилось, что деньги в размере 100 миллионов тенге, выделенные на работы, закончились.

Жители микрорайона начали писать письма в акимат, Минис­терство энергетики, Правительство... Рустем показал последний ответ управления энергетики Астаны от 8 апреля 2024 года. «На сегодняшний день управление ведет разработку проекта «Газификация города Астаны. Третья очередь строительства. Газификация жилого массива «Чубары» (1-й пусковой комп­лекс)». Получение положительного заключения экспертизы планируется в июне 2024 года. Ориентировочные сроки реализации 2024–2025 годы», – говорится в документе.

По мнению Рустема, это отписка. Подобный ответ давался и два года назад, и в нем чиновники тоже ссылались на разработку проекта и ожидание экспертизы, но воз и ныне там.

– В акимате постоянно говорят о том, что не готова проектно-сметная документация, экспертиза все время затягивается. Она должна была пройти в декабре 2022-го, но, оказывается, вообще не проведена... Под нашим контролем положительное заключение наконец дано, и подрядчик получил еще 188 миллионов тенге из государст­венного бюджета, – говорит местный житель.

Прокладка сетей продолжилась. Жители сегодня следят за ходом работ и перекидывают в чат фото желтых труб, которые появились вдоль улиц Темирказык, Арай и других.

– Сейчас работа ведется, – говорит житель массива Хайрат Ахметов. – Но проблема в том, что, как только деньги закончатся, она снова остановится. А внутриквартальных сетей у нас 25 километров. Акимат обещает до конца октября этого года завершить работы, но с такими темпами мы газ и в следующем году не увидим.

Другой житель массива Тимур Аликеев тоже считает, что темпы работ недостаточны.

– Я живу в той части «Чубар», где внутриквартальные сети еще даже не начали прокладывать. И вообще работы ведутся крайне медленно, – говорит Тимур.

Помимо внутриквартальных сетей важно проложить и подводящий газопровод. Как поясняет Хайрат Ахметов, это отдельный проект, и здесь также все затягивается.

– С заключением экспертизы долго ждали. Наконец оно получено. Но теперь якобы вопрос возник с инвестором, который будет реализовывать проект, – говорит Хайрат Ахметов. – Инвестора определили, однако договор с ним не подписан, как говорят, из-за «отсутствия правовой основы». Хотя этот же инвестор ранее газифицировал другой жилой массив столицы, и там правовая основа была... Куда она исчезла в этом году – непонятно.

По словам Хайрата Ахметова, инвестор в лице нефтегазовой компании будет вкладывать свои средства в реализацию проекта, поставлять свой газ.

Среди жителей микрорайона была обеспокоенность по поводу цен на газ: мол, не дорого ли будет? Однако акимат заверил, что цену зафиксируют, а сети передадут на баланс города.

Тем не менее ожидается, что и эту зиму жители «Чубар» снова будут топить печки, отравляя окружающее пространство. Ведь зачастую здесь используют некачественный уголь, а иногда в ход идут даже покрышки…

– Часть жильцов отапливает особняки дизельными котлами, но всегда дешевая солярка вдруг стала самым дорогим видом топлива. Почему? – удивляется Рустем Абдикарим. – Некоторые пользуются электрическими котлами, которые также очень энергозатратны. А еще в этом году подняли тарифы на электроэнергию почти в два раза: если ранее платили 16 тенге за киловатт, то сейчас – от 26 до 35 тенге. Среди обитателей жилого массива большинство – пенсионеры, живущие в «Чубарах» по несколько десятков лет. Многие из них не в состоянии оплачивать баснословные суммы.

Рустем Абдикарим предлагает акимату срочно выработать меры по социальной поддержке местных жителей.

– Первое: до запуска газификации необходимо снизить тарифы на электроэнергию для пенсионеров этого жилого массива. Второе: ввести льготные цены на дизельное топливо, – говорит мужчина, но его слова сейчас звучат как глас вопиющего в пустыне…

Отдельная проблема – отсутствие центральной канализации. Жильцы многих домов самостоятельно нанимают ассенизаторские машины, но эти расходы ощутимо бьют по карману.

– Под «Чубарами» проходит сеть подземных озер, которые непосредственно впадают в протекающий рядом Ишим. За 35 лет существования района большинство установленных в домах септиков физически износилось. Отсутствие канализации приводит к прямому загрязнению грунтовых вод, которые попадают в реку, – указывает на экологическую проблему Рустем Абдикарим.

Однако здесь проглядывает свет в конце туннеля. Проект по строительству центральной канализации есть, и он должен выйти с экспертизой в декабре нынешнего года.

Жители микрорайона также поднимают вопросы благо­устройства, установки светофоров, строительства социальных объектов в пределах шаговой доступности. А также настойчиво обращают внимание властей на засилье в частном секторе различных бургерных, донерных, бань и хостелов. Тимур Аликеев отмечает, что недобросовестные предприниматели покупают частные дома, а потом используют их для ведения бизнеса.

– Клиенты такого незаконного бизнеса ставят машины в соседние дворы, точки общепита задымляют улицы. Ни днем, ни ночью нет покоя, играет музыка. Кроме того, работающие автомойки потребляют много воды, что отрицательно влияет на ее напор в водопроводе. Электросети не выдерживают нагрузку: в последние полгода стали частыми аварийные отключения света на долгий период. Но исполнительная власть на это никак не реагирует, – констатирует Тимур.

По его мнению, ко всем этим проблемам, связанным с газоснабжением, канализацией, борьбой с незаконным предпринимательством, необходимо подходить комплексно. Тогда и не будет роста социального напряжения среди жителей одного из самых центральных уголков столицы.