Концерт стал одним из первых юбилейных мероприятий республиканского уровня, тем самым подчеркнув общенацио­нальное значение творческого наследия маэстро.

Прозвучали самые известные и любимые несколькими поколениями слушателей произведения выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств Казахстана, кавалера орденов «Парасат» и «Құрмет» Кенеса Дуйсекеева. Вечер дал возможность всесторонне раскрыть художественный мир композитора, внесшего неоценимый вклад в развитие казахского музыкального искусства. Со сцены прозвучали такие его сочинения, как «Сәлем саған, туған ел», «Ойлайсың ба, жаным», «Домбыра туралы баллада», «Өкінбе сен», «Ғашықтар жыры», «Қарағым-ай», «Анаға хат» и «Айнакөл», каждая из которых была встречена бурными аплодисментами зрительного зала.

В музыкальном вечере приняли участие известные мастера сцены и молодые исполнители: заслуженные деятели РК Нурлан Онербаев, Курмаш Махан, Алтынай Жорабаева и Ерлан Рыскали, обладатели медали «Ерен еңбегі үшін» Бауыржан Исаев, Алтыншаш Мукатаева и Анна Уварова, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев, а также Аскар Мукият, Адильхан Макин, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Перизат Турарова, композитор и мультиинструменталист Адильжан Толыкпаев, лауреаты республиканских и международных конкурсов Куандык Шалкарулы, Асылхан Шалкаров, Ербол Тажибаев, Нурай Шеру, Султан Ахмет, Зарина Макина, Дария Бекпен­бетова, Венера Табыс, Акбопе Алибекова и Айым Когам. Украшением программы стали выступления групп Saz&Soul, G-бэнд, ансамбля GULDER и эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

Почетными гостями вечера стали вдова композитора Баян Дуйсекеeва и его сын Нуркен Дуйсекеeв, присутствие которых придало мероприятию особую теплоту и подчеркнуло преемственность семейных и творческих ценностей.

– На мой взгляд, в музыкальном отношении концерт получился невероятно сильным, ярким и запоминающимся. Со сцены прозвучали произведения, в которых воплотился сам народный дух и которые вобрали в себя всю вековую мудрость наших предков. Я искренне благодарна артистам и коллективам «Қазақконцерта» за бережное отношение к творчеству моего супруга, – отметила Баян Дуйсекеева.

Кенес Дуйсекеев по праву считается одним из ярчайших представителей современной казахской композиторской школы. Его произведения вошли в золотой фонд национального искусства и отличаются тонким синтезом народных традиций и современного музыкального мышления. В его творческом наследии – симфония «Толғау», симфоническая поэма-картина «Жалаңтөс батыр», кантата «О, дүние», цикл романсов «Жыл мезгілдері», а также широко известные песни «Жан әке», «Асыл ана», «Туған жер», «Дастархан», «Достар-ай» и многие другие произ­ведения, давно ставшие классикой отечественной сцены.

Наряду с этим композитор является автором мюзиклов «Мәди» и «Аққу Жібек», оперетты «Алдар Көсе», симфонии-концерта, концертов для различного состава инструментов, сочинений для камерного оркестра, а также более двухсот песен, занявших прочное место в репертуаре профессиональных и любительских коллективов.