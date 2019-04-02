Свежий выпуск
​С минимальным ущербом
Александра Власова

«Угрозы подтопления населенных пунктов пока нет», – заверил на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин. В то же время он подчеркнул, что силы КЧС приведены в готовность. Для усиления группировок в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях направлены дополнительные подразделения из Туркестанской и Жамбылской областей, задействован и цент­рально-спасательный отряд.

Перелив и дальнейший размыв плотины был зафиксирован только в районе населенного пункта Кенесары Акмолинской области. Но вода, которая спровоцировала перелив, в дальнейшем по ходу движения растеклась по озеру Ханское. По словам замминистра МВД РК, угрозы подтопления ни городу Кокшетау, ни поселку Иваново на сегодня нет, ситуация стабилизирована.

Вместе с тем спровоцированы значительные притоки воды в Селетинское водохранилище Северо-Казахстанской области. Определенные опасения вызывают несколько населенных пунктов на территории СКО. Сейчас усиленной группировкой проводится работа с населением по двум поселкам, где заблаго­временно проведено оповещение населения, определено место для эвакуации.

По Карагандинской области обстановка также стабильная. Произошедшие переливы по ряду населенных пунктов и автомобильных дорог не затопили жилые дома.

Внимание уделяется и наполнению Астанинского водохранилища, где наблюдался интенсивный приток воды. Начат профилактический сброс из водохранилища с целью накоп­ления и сох­ранения воды и недопущения аварийной ситуации. По словам Юрия Ильина, контррегулятор, защищающий столицу, не вызывает нареканий.

Усилена группировка сил и средств и в Атбасаре. За сутки повышение уровня воды в реке Жабай составило более 1,5 м, но до критического уровня еще более 2 м.

Продолжаются работы по откачке воды в ВКО. По заверениям представителя КЧС, по пост­радавшим подворьям будет проведена соответствующая оценка. Такая же работа будет производиться в Акмолинской и Карагандинской областях. 

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