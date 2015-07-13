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В Туркменистане планомерно нарастает объем валового внутреннего продукта (ВВП). За январь – июнь 2015 года этот показатель держится на уровне 9,1 процента, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az
.
"В соответствии с показателями отчетного периода темп роста ВВП составил 109,1 процента, в том числе рост в промышленном секторе достиг 106,2 процента", – сказано в информации министерства экономики и развития страны.
Также сообщается, что объем освоенных инвестиций за счет всех источников финансирования составил 21,2 млрд манатов при темпе роста 107,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Соотношение данного макроэкономического показателя к ВВП составило 41,7 процента.
Общая стоимость возводимых сегодня в Туркменистане по контракту зданий и сооружений превышает $50 млрд. В числе крупных объектов – строительство Международного морского порта в городе Туркменбаши, Олимпийского городка в Ашхабаде.
Возводится и ряд крупных предприятий, ввод в эксплуатацию которых придаст дополнительный импульс развитию химической индустрии. Высокими темпами продолжается строительство газопроводов, которые позволят диверсифицировать маршруты транспортировки туркменского природного газа.
В соответствии с принятой Концепцией развития электроэнергетической отрасли в Туркменистане строятся электростанции и линии электропередачи, осваиваются нефтегазовые месторождения.
Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе имеет возможность экспортировать его в Китай, Иран и Россию. Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте- и газохимическая отрасли и промышленность по производству строительных материалов.