С новым театром! Статьи 22 августа 2024 г. 0:00 85 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Единственный в Западном Казахстане инклюзивный театр представил свой первый спектакль. Народные актеры выбрали для постановки семейную драму «Бір түп алма ағашы» по мотивам пьесы казахстанского драматурга, сценариста и писателя Алимбека Оразбекова. В течение трех месяцев они ежедневно репетировали под руководством основателя театра «Атырау жастары» Гульнур Кайырлиевой. Один из актеров нового театра Жасулан Кабдулов отметил, что занятие творчеством изменило его жизнь и дало возможность реализовать себя. – После ДТП я думал, что буду сидеть в четырех стенах дома. Но когда пришел в общественное объединение «Біз де адамбыз», все поменялось. До аварии я работал на СТО и подумать не мог, что буду выступать на сцене. Это стало невероятным опытом, – говорит Жасулан. Инклюзивный театр – это творческий коллектив с участием людей с особенностями в развитии, как физическими, так и ментальными. Для Атырау это новое направление в социальной реабилитации. Инициатором проекта выступил общественный фонд «Біз де адамбыз». – Идея создания театра пришла после того, как мы провели опрос среди резидентов фонда и пришли к выводу, что в Атырау нет мест для времяпрепровождения людей с ограниченными возможностями, про районы в данном случае и говорить не стоит. Социализация людей с инвалидностью невозможна без создания соответствующих условий, – отметила руководитель фонда Гульназ Космурзиева. По ее словам, в будущем рассматривается возможность превратить инклюзивный театр в социальное предпринимательство и тем самым дать возможность артистам иметь стабильный заработок, помочь им решить проблему с трудоустройством. #инклюзия #театр #спектакль #инклюзивный театр