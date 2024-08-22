С новым театром!

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Единственный в Западном Казахстане инклюзивный театр представил свой первый спектакль.

Народные актеры выбрали для постановки семейную драму «Бір түп алма ағашы» по мотивам пьесы казахстанского драматурга, сценариста и писателя Алимбека Оразбекова. В течение трех месяцев они ежедневно репетировали под руководством основателя теат­ра «Атырау жастары» Гульнур Кайырлиевой.

Один из актеров нового теат­ра Жасулан Кабдулов отметил, что занятие творчеством изменило его жизнь и дало возможность реализовать себя.

– После ДТП я думал, что буду сидеть в четырех стенах дома. Но когда пришел в общественное объединение «Біз де адамбыз», все поменялось. До аварии я работал на СТО и подумать не мог, что буду выступать на сцене. Это стало невероятным опытом, – говорит Жасулан.

Инклюзивный театр – это творческий коллектив с учас­тием людей с особенностями в развитии, как физическими, так и ментальными. Для Атырау это новое направление в социальной реабилитации. Инициатором проекта выступил общественный фонд «Біз де адамбыз».

– Идея создания театра пришла после того, как мы провели опрос среди резидентов фонда и пришли к выводу, что в Атырау нет мест для времяпрепровождения людей с ограниченными возможностями, про районы в данном случае и говорить не стоит. Социализация людей с инвалидностью невозможна без создания соответствую­щих условий, – отметила руководитель фонда Гульназ Космурзиева.

По ее словам, в будущем рассматривается возможность превратить инклюзивный ­театр в социальное предпринимательство и тем самым дать возможность артистам иметь стабильный заработок, помочь им решить проблему с трудоустройством.

#инклюзия #театр #спектакль #инклюзивный театр

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