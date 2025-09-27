Фото: Минпромышленности

В Министерстве промышленности и строительства прошла торжественная церемония ко Дню машиностроителя — чествовали ветеранов и лучших специалистов отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Профессиональный праздник в Казахстане отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября.

С поздравлением выступил министр Ерсайын Нагаспаев. Он отметил, что на отечественных заводах изготовлены десятки тысяч автомобилей, сотни вагонов, тракторы и комбайны, локомотивы, десятки тысяч аккумуляторов, единиц бытовой техники, километры кабелей и проводов и многое другое.

«В этом году реализовано свыше 20 проектов по выпуску новой продукции и модернизации заводов, создано тысячи рабочих мест. Эти результаты — ваша заслуга. Профессионализм, упорство и ответственность машиностроителей укрепляют экономическую независимость Казахстана и открывают новые возможности для будущего», — подчеркнул министр Нагаспаев.

К профессиональному празднику 28 представителей отрасли получили государственные и ведомственные награды.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены 16 работников, орденом «Құрмет» — 4, орденом «Еңбек даңқы» III степени — 3, ведомственной наградой «Құрметті машина жасаушы» — 1.