С толстой сумкой на ремне

В любую погоду она спешит доставить газеты, журналы и письма до адресата.

В профессию Шолпан Сарсенова пришла в 1992 году, до этого 10 лет работала на перчаточной фабрике. Но после развала Союза предприятие закрылось. И Шолпан-апай решила попробовать себя на новой стезе.

– Мне всегда нравилось получать письма, дома мы выписывали много газет и журналов. И мне захотелось самой изучить профессию почтальона изнут­ри. Я получила направление на работу в шестое почтовое отделение Семипалатинска. На дворе был февраль, холодно, скользко. Даже плакала в первые дни, – вспоминает Шолпан Сарсенова.

Но, несмотря на все труднос­ти, она с утра спешит на работу, чтобы успеть собрать всю коррес­понденцию и доставить адресатам. Помните стихотворение Самуила Маршака:

У него сегодня много

Писем в сумке на боку,

Из Ташкента, Таганрога,

Из Тамбова и Баку.

В семь часов он начал дело,

В десять сумка похудела,

А к двенадцати часам

Все разнес по адресам.

Так и Шолпан Сарсенова и ее коллеги каждый день с туго набитыми сумками разносят газеты и журналы. Сумочка не из легких, ее вес составляет около 10 килограммов. Для дос­тавки почты выдают велосипеды, но не все осмеливаются на них передвигаться. Зимой, в гололед, выдают специальные накладки с шипами для обуви.

Простые письма должны отправляться день в день, и, как правило, их не хранят дольше. Порой отправители писем указывают неверный адрес или вовсе присылают письма без него, тогда сотрудники Казпочты всевозможными путями стараются найти своего клиента и узнать адрес.

Но если его так и не удалось найти, то письмо приходится отправлять обратно со справкой и печатью о том, что неверно указаны данные.

А вот что касается заказных писем, то они могут храниться в отделении около 30 дней, но доставку совершают в первый и пятый дни. Если адресата не оказалось дома, то почтальон оставляет извещение в почтовом ящике о том, что он может получить письмо в течение 30 дней. Если же и по истечении этого срока письмо остается невостребованным, то оно подлежит возврату.

Личной переписки не очень много. Люди предпочитают общаться в мессенджерах и социальных сетях. А вот деловой переписки прибавилось: это извещения из судов, банков и госорганов.

– Сейчас стало меньше газет и журналов для доставки, подпис­ка сократилась. Люди предпочитают находить информацию в глобальной Сети. Конечно, Интернет – это хорошо, удобно. Но читать все же лучше книги и газеты, – говорит моя собеседница. – Старшее поколение не изменяет своим привычкам, им нужно обязательно полистать газету, прочитать. Есть и более молодые, которые понимают, что нужно детей приобщать к чтению, и выписывают для них периодику.

Профессия почтальона для Сарсеновых – дело семейное. Супруг Шолпан-апай тоже работает почтальоном.

Какое-то время работал на почте и старший сын. Поэтому о всех тонкостях профессии родные знают не понаслышке. Непогода и большие расстояния – это лишь часть работы. Иногда попадаются не совсем вежливые клиенты, в летнюю жару кусают осы, бывает, что приходится отбиваться от бродячих собак.

Было такое и с моей героиней. Как-то раз она скидывала письмо в почтовый ящик, а в нем оказалось осиное гнездо. «Хозяйки» гнезда почтальона не ждали и цапнули за руку. А несколько лет назад Шолпан-апай пришлось получать уколы из-за укуса собаки.

– Я доставляла почту в частном секторе. Хозяин дома вынес собачью­ будку из двора за ворота. Их собака тогда ощенилась. Когда я подошла к воротам, она меня и укусила. Не увидела будку, да и не ожидала, что собака будет за воротами, – рассказывает Шолпан Сарсенова.

После этого случая пришлось взять больничный. Но, несмот­ря на все трудности, Шолпан-апай со спокойной улыбкой наполняет свою сумку письмами и газетами и каждый день отправляется по привычному маршруту.