С толстой сумкой на ремне Общество 6 сентября 2023 г. 0:30 66 Флора Левина, Семей Почтальон Шолпан Сарсенова ежедневно проходит по несколько километров в день: иногда расстояние достигает 25 км. фото автора В любую погоду она спешит доставить газеты, журналы и письма до адресата. В профессию Шолпан Сарсенова пришла в 1992 году, до этого 10 лет работала на перчаточной фабрике. Но после развала Союза предприятие закрылось. И Шолпан-апай решила попробовать себя на новой стезе. – Мне всегда нравилось получать письма, дома мы выписывали много газет и журналов. И мне захотелось самой изучить профессию почтальона изнутри. Я получила направление на работу в шестое почтовое отделение Семипалатинска. На дворе был февраль, холодно, скользко. Даже плакала в первые дни, – вспоминает Шолпан Сарсенова. Но, несмотря на все трудности, она с утра спешит на работу, чтобы успеть собрать всю корреспонденцию и доставить адресатам. Помните стихотворение Самуила Маршака: У него сегодня много Писем в сумке на боку, Из Ташкента, Таганрога, Из Тамбова и Баку. В семь часов он начал дело, В десять сумка похудела, А к двенадцати часам Все разнес по адресам. Так и Шолпан Сарсенова и ее коллеги каждый день с туго набитыми сумками разносят газеты и журналы. Сумочка не из легких, ее вес составляет около 10 килограммов. Для доставки почты выдают велосипеды, но не все осмеливаются на них передвигаться. Зимой, в гололед, выдают специальные накладки с шипами для обуви. Простые письма должны отправляться день в день, и, как правило, их не хранят дольше. Порой отправители писем указывают неверный адрес или вовсе присылают письма без него, тогда сотрудники Казпочты всевозможными путями стараются найти своего клиента и узнать адрес. Но если его так и не удалось найти, то письмо приходится отправлять обратно со справкой и печатью о том, что неверно указаны данные. А вот что касается заказных писем, то они могут храниться в отделении около 30 дней, но доставку совершают в первый и пятый дни. Если адресата не оказалось дома, то почтальон оставляет извещение в почтовом ящике о том, что он может получить письмо в течение 30 дней. Если же и по истечении этого срока письмо остается невостребованным, то оно подлежит возврату. Личной переписки не очень много. Люди предпочитают общаться в мессенджерах и социальных сетях. А вот деловой переписки прибавилось: это извещения из судов, банков и госорганов. – Сейчас стало меньше газет и журналов для доставки, подписка сократилась. Люди предпочитают находить информацию в глобальной Сети. Конечно, Интернет – это хорошо, удобно. Но читать все же лучше книги и газеты, – говорит моя собеседница. – Старшее поколение не изменяет своим привычкам, им нужно обязательно полистать газету, прочитать. Есть и более молодые, которые понимают, что нужно детей приобщать к чтению, и выписывают для них периодику. Профессия почтальона для Сарсеновых – дело семейное. Супруг Шолпан-апай тоже работает почтальоном. Какое-то время работал на почте и старший сын. Поэтому о всех тонкостях профессии родные знают не понаслышке. Непогода и большие расстояния – это лишь часть работы. Иногда попадаются не совсем вежливые клиенты, в летнюю жару кусают осы, бывает, что приходится отбиваться от бродячих собак. Было такое и с моей героиней. Как-то раз она скидывала письмо в почтовый ящик, а в нем оказалось осиное гнездо. «Хозяйки» гнезда почтальона не ждали и цапнули за руку. А несколько лет назад Шолпан-апай пришлось получать уколы из-за укуса собаки. – Я доставляла почту в частном секторе. Хозяин дома вынес собачью будку из двора за ворота. Их собака тогда ощенилась. Когда я подошла к воротам, она меня и укусила. Не увидела будку, да и не ожидала, что собака будет за воротами, – рассказывает Шолпан Сарсенова. После этого случая пришлось взять больничный. Но, несмотря на все трудности, Шолпан-апай со спокойной улыбкой наполняет свою сумку письмами и газетами и каждый день отправляется по привычному маршруту. #профессия #Шолпан Сарсенова #почтальон