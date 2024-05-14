Губернатор Санкт-Петербурга наградил казахстанца Ерхана Аханова

Ему вручили знак отличия "За доблесть в спасении" и памятные часы

Фото: пресс-служба посольства РФ в РК

Казахстанца Ерхана Аханова наградили в Санкт-Петербурге в числе 15 человек, спасавших пассажиров рухнувшего в реку автобуса, сообщает Kazpravda.kz.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил им знак отличия "За доблесть в спасении" и памятные часы.

Этим почетным знаком награждаются люди, проявившие мужество и самоотверженность при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

10 мая пассажирский автобус упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. В результате ДТП погибли 7 человек.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя и начальника автоколонны ООО «Такси», который не предоставил водителю времени для отдыха.

Следственный комитет РФ расследует дело по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).