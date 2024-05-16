Наказывать жестче артистов за мат и нетрезвость на сцене будут в Казахстане

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующий проект документа Минкультуры размещен для обсуждения на портале «Отктытые НПА» 

Фото: Kazpravda.kz

Минкультуры планирует увеличить размеры предусмотренных штрафов за ненадлежащее поведение артистов на сцене, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Уточняется, что размер штрафа должен быть приблизительно соразмерен предполагаемой прибыли.

Согласно документу, аморальное поведение артистов на сцене, выраженное в употреблении ненормативной лексики, распития алкогольных напитков, нахождении в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, а также под воздействием психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – повлечет штраф на физических лиц в размере 150 МРП, на юридических лиц – в размере 300 МРП.

Действия, совершенные повторно в течение года после применения мер адмвзыскания, влекут штраф на физлиц в размере 200 МРП, на юрлиц – 600 МРП.

Напомним, резонансный случай с известным артистом Кайратом Нуртасом, который попал на видео в момент использования  нецензурной брани со сцены. За мелкое хулиганство на него наложили штраф в размере 20 МРП.

Неоднократно в таких скандалах был замечен другой казахстанский певец – Торегали Тореали.

Также на концерте в Алматы в нетрезвом состоянии выступил российский рэппер Моргенштерн. Пользователи Казнета отмечали, артист нецензурно выражался, разбил гитару и катался по сцене.


 

 

#штраф #артист #сцена #МКИ

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