План по борьбе с лудоманией на 80 млн тенге разработало Минтуризма

Предполагается, что в результате реализации Комплексного плана количество азартных игроков в стране за два года снизится на 20%

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Проект документа размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 30 мая, передает корреспондент Kazpravda.kz

Двухлетний план включает борьбу с незаконной деятельностью интернет-казино, изменение норм законодательства, лечение лудомании.

Ожидается, что данные шаги позволят снизить число людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350 тысяч до 201,6 тысяч человек к 2026 году.

Также предполагается, что увеличится охват страдающих патологической зависимостью от азартных игр бесплатным лечением и медико-социальной реабилитацией за счет государства.

Планируется увеличение количества заблокированных интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов с 4500 до 7722.

На реализацию мероприятий плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в республике на 2024-2026 годы предусмотрено выделение из республиканского бюджета 80 931 200 тенге.