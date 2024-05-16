План по борьбе с лудоманией на 80 млн тенге разработало Минтуризма

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предполагается, что в результате реализации Комплексного плана количество азартных игроков в стране за два года снизится на 20% 

Фото: Kazpravda.kz

Проект документа размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 30 мая, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Двухлетний план включает борьбу с незаконной деятельностью интернет-казино, изменение норм законодательства, лечение лудомании.  

Ожидается, что данные шаги позволят снизить число людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350 тысяч до 201,6 тысяч человек к 2026 году.

Также предполагается, что увеличится охват страдающих патологической зависимостью от азартных игр бесплатным лечением и медико-социальной реабилитацией за счет государства.

Планируется увеличение количества заблокированных интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов с 4500 до 7722.

На реализацию мероприятий плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в республике на 2024-2026 годы предусмотрено выделение из республиканского бюджета 80 931 200 тенге.

#азартные игры #лудомания #Минтуризма

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