Сагинтаев провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Экономика
Фото: primeminister.kz
В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе заседания обсуждены вопросы расширения возможностей для привлечения иностранных инвестиций, создания благоприятных условий и беспристрастного режима для обеспечения конкурентоспособной экономической среды, как движущей силы экономического роста и инноваций. Также рассмотрены отчеты министерств по проработке высказанных предложений членов СУИК по итогам предыдущего заседания от 12 июля текущего года. Вопросы касались инвестиций в социально-культурную сферу.

В ходе обсуждения выступили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Д. Брэдбюри, посол Канады в РК Н. Бруссо, временный поверенный в делах Посольства США в РК Т. Линг, посол Великобритании в РК М. Гиффорд, директор Международной финансовой корпорации в РК К. Колберт, старший эксперт по вопросам конкуренции ОЭСР С. Зигельски, управляющий партнер юридической фирмы Morgan Lewis А. Шынгысов.

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