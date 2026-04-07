Сборная РК завершила выступление в полуфинальном раунде чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия)

Последним от Казахстана за путевку в финал бился Сагындык Тогамбай (до 90 кг), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Его соперником по полуфинальном поединку стал Халимжон Мамасолиев (Узбекистан). Первый раунд прошел в обоюдных атаках, но с преимуществом Тогамбая - 4:1.

Во второй трехминутке Мамасолиев восстановил баланс в счёте. По итогам всего боя судьи отдали победу боксеру из Узбекистана - 4:1. Тогамбай завершил турнир на третьем месте.

По итогам 1/2 финала в решающую стадию прошли восемь казахстанцев. За золотые медали будут биться Бахыт Сейдиш (до 70 кг), Дина Исламбекова (свыше 80 кг), Надежда Рябец (до 80 кг), Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).