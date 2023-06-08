Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира
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Экстренная медицинская помощь на земле понадобилась пассажиру рейса FlyArystan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.
Инцидент произошел на рейсе КС7407 Шымкент – Кутаиси. Самолет вылетел 8 июня в 07:09, но вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, потерявшего сознание во время полета.
Бортпроводники сразу же обратились к докторам сертифицированной международной ассоциации врачей. Как выяснилось, пассажиру нужна была экстренная медпомощь на земле.
Пассажира уже передали бригаде скорой помощи.
Самолет FlyArystan вылетит из Шымкента в Кутаиси после необходимых процедур по авиационной безопасности и дозаправки.