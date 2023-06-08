Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира

Экстренная медицинская помощь на земле понадобилась пассажиру рейса FlyArystan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел на рейсе КС7407 Шымкент – Кутаиси. Самолет вылетел 8 июня в 07:09, но вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, потерявшего сознание во время полета.

Бортпроводники сразу же обратились к докторам сертифицированной международной ассоциации врачей. Как выяснилось, пассажиру нужна была экстренная медпомощь на земле.

Пассажира уже передали бригаде скорой помощи.

Самолет FlyArystan вылетит из Шымкента в Кутаиси после необходимых процедур по авиационной безопасности и дозаправки.