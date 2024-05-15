Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Крыло Boeing 757, принадлежащего Трампу, задело другой самолет во время руления

Фото: ria.ru

Самолет экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, крыло Boeing 757, принадлежащего Трампу, задело другой самолет во время руления в международном аэропорту.

Ранее Boeing выплатила авиакомпании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации за убытки после январского инцидента с самолетом Boeing 737 MAX. Тогда авиалайнер из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа, напомнило агентство.

После январского ЧП с Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров этого типа и провести их проверки. Они продолжались 6 недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета.

В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.