Авиакомпания Air Astana объявила о запуске прямых рейсов из Алматы в Шанхай
С 29 марта авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по направлению Алматы – Шанхай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА
Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье).
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится с 81 до 84 в неделю. Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.