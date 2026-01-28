Авиакомпания Air Astana объявила о запуске прямых рейсов из Алматы в Шанхай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 29 марта авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по направлению Алматы – Шанхай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье).

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится с 81 до 84 в неделю. Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.