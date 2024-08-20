Продукты питания из Казахстана пользуются популярностью среди китайских покупателей

Китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» в этом году уже принял 4 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

По состоянию на вторую декаду августа поток посетителей в Китайско-казахстанском международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», расположенном в одноименном городском уезде Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), в этом году превысил 4 млн человеко-раз, что на 81% больше, чем годом ранее.

Согласно данным Хоргосского пограничного контрольно-пропускного пункта, с начала этого месяца 30 тыс. человек ежедневно въезжают в МЦПС на китайско-казахстанской границе и покидают его.

В зоне китайской части МЦПС площадью 3,43 кв. км обосновались свыше 2 000 торговых точек, из которых 200 с лишним реализуют более тысячи видов товаров из более чем 40 стран и регионов мира.

Гражданам Китая, Казахстана и третьих стран не нужны визы, они могут свободно въезжать и выезжать по своим паспортам или разрешениям на въезд/выезд для ведения переговоров и коммерческой деятельности. Каждый человек может перевозить беспошлинные товары на сумму 8 тыс. юаней в день.

По словам менеджера одного из магазинов дьюти-фри центра, в последние два дня у него в лавке побывало около 2 000 покупателей, при этом объем продаж увеличивается вдвое-втрое, а самыми ходовыми товарами оказались продукты питания из пяти стран Центральной Азии и косметика.