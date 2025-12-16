Фото: акимат Алматинской области

Здесь зимний туризм приобретает новое звучание и дарит отдыхающим особый заряд энергии и вдохновения,

Регион привлекает не только своей живописной природой, но и множеством современных решений, которые заинтересуют каждого, кто стремится к новым впечатлениям. Уже в этом году зимний туризм в области выйдет на качественно новый уровень, ведь в Алматинской области откроется крупнейший в Центральной Азии ледовый каток.

Ледовая арена площадью 22 100 квадратных метров расположена в городе Конаев. Под открытым небом здесь соединяются ритм и движение, создавая уникальное пространство для активного зимнего отдыха. Несомненно, этот каток станет притягательным местом для всех, кто предпочитает проводить холодный сезон ярко и динамично.

Тем, кто стремится к тишине и величию горных пейзажей, свои двери открывает курорт Oi-Qaragai. Расположенный на высоте 2140 метров над уровнем моря, он очаровывает заснеженными вершинами и панорамными видами, уходящими за горизонт. Здесь также находится самая протяжённая горнолыжная трасса в Центральной Азии.

Эти два направления ярко формируют туристический образ Алматинской области: одно наполнено энергией, эмоциями и движением, другое — спокойствием и гармонией с природой. Посетив эти места, гость увозит с собой не только отдых, но и новые впечатления, свежее дыхание и вдохновение.