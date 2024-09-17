Сархат Бейсенова назначена председателем КСЭК – главным госсанврачом РК

В кабмине сообщили о новом назначении в сфере здравоохранения

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начала в 1989 г. санитаркой в Акмолинском областном онкологическом диспансере.

В 1996-1998 гг. – врач-эпидемиолог Санитарно-эпидемиологической станции г. Акмолы.

1998-1999 гг. – врач-эпидемиолог Акмолинского областного Управления внутренних дел.

1999-2002 гг. – врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Астаны.

2002-2007 гг. – начальник отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Астаны.

2007-2009 гг. – заместитель директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора – заместитель главного санитарного врача г. Астаны.

2009-2014 гг. – заместитель директора, директор Департамента по г. Астане Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

2014-2015 гг. – руководитель Департамента по защите прав потребителей г. Астаны Агентства РК по защите прав потребителей.

2015-2017 гг. – заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей г. Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

2017-2019 гг. – заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья г. Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

2019-2020 гг. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.