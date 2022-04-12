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«Сарыарка» – в финале
Камбар Абзал
корреспондент

В чемпионате Казахстана и Континентальной хоккейной лиге идут игры плей-офф, а в Национальной хоккейной лиге продолжается регулярное первенство.

Карагандинская «Сарыарка» всухую обыграла на выезде столичный «Номад» в шестом матче серии и вышла в финал плей-офф первенства страны по хоккею с шайбой. Последнюю игру в полуфинале «беркуты» выиграли со счетом 4:0. Таким образом, коллектив Петериса Скудры в этой серии одержал 4 победы над «кочевниками» со счетом 3:2 (в овертайме), 4:2, 4:2 и 4:0 и потерпел лишь два поражения – 3:4 и 3:5.

А вот в другой полуфинальной паре между атырауским «Бейбарысом» и кокшетауским «Арланом» разборки еще продолжаются. В шестом матче серии (которая будет идти до 4 чис­тых побед одной из сторон), прошедшем в Атырау, «мамлюки» все-таки смогли дожать акмолинских «волков», победив их со счетом 3:1, и сравнять общий счет в серии – 3:3. Теперь победитель определится в седьмом матче, который сос­тоится сегодня в Петропавловске (кокшетаусцы вынуждены арендовать арену у местного ХК «Кулагер»).

Не менее захватывающая борьба сейчас идет в международной Континентальной хоккейной лиге, где наш «Барыс» сезон свой уже закончил. Сейчас здесь идут схватки в финалах Восточной и Западной конференций, победители которых встретятся в суперфинале, где и разыграют главный трофей – Кубок Гагарина.

Итак, на Востоке магнитогорский «Металлург» (который и выбил казахстанцев в первом раунде плей-офф) уже трижды праздновал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:2, 2:1 и 6:0 (один раз магнитогорцы уступили – 4:6) и находится в шаге от окончательной победы.

В свою очередь на Западе в серии со счетом 3:2 ведет СКА из Санкт-Петербурга, который трижды обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1, 3:2 и 3:2, а дважды проиграл – 1:3 и 2:6. Здесь так же все может решиться в последнем поединке, а если нет, то «армейским» клубам предстоит сразиться еще дважды.

В лучшей хоккейной лиге планеты – НХЛ – продолжаются игры в регулярном первенстве. В Восточной конференции первые 8 строчек занимают следующие команды: «Флорида Пантерз» (набравшая 108 очков), «Каролина Харрикейнз» (102), «Торонто Мэйпл Лифс» (100), «Нью-Йорк Рейнджерс» (100), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96), «Бостон Брюинз» (95), «Питтс­бург Пингвинз» (94) и «Вашинг­тон Кэпиталз» (90).

В Западной конференции лидируют «Колорадо Эвеланш» (у которого уже 110 очков), «Калгари
Флэймз» (97), «Миннесота Уайлд» (94), «Сент-Луис Блюз» (94), «Эдмонтон Ойлерз» (90), «Нэшвилл Предаторз» (87), «Даллас Старз» (86) и «Лос-Анджелес Кингз» (86).

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