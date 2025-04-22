Сегодня в Минэкологии состоялся круглый стол на тему устойчивого управления популяциями сайгаков, организованный по инициативе ведомства совместно с депутатами Мажилиса РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэкологии

В обсуждении приняли участие депутаты, представители государственных органов, научных учреждений, неправительственных организаций, международные эксперты и СМИ.

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы сохранения биоразнообразия в условиях роста численности сайгаков, минимизации ущерба сельхозтоваропроизводителям, а также обеспечения научно обоснованного и социально приемлемого подхода к управлению популяциями.

В Минэкологии представили доклад о текущем состоянии популяции сайгаков, мерах по охране, трансграничному сотрудничеству и мониторингу вида. Представители МСХ затронули вопросы государственной поддержки фермеров, включая субсидирование ограждений, компенсацию ущерба от потрав дикими животными и эпизоотический мониторинг.

С научными подходами к управлению популяциями, методами учета, моделирования миграций и определению оптимальной численности выступили представители научного сообщества.

Также были даны рекомендации по соблюдению международных обязательств и возможности устойчивого использования ресурсов, включая элементы полувольного содержания.

«Международный союз охраны природы (МСОП) давно признал тот факт, что мудрое и неистощительное (устойчивое) использование объектов животного мира может не только быть совместимым с природоохранными принципами, но и способствовать их реализации, поскольку социально-экономическая выгода, извлекаемая из такого использования диких животных, может создавать стимулы для охраны целевых видов и их местообитаний (Комиссия по выживанию видов МСОП - 2012)», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Там же добавили, что в связи с восстановлением численности сайгаков, превышающей исторические максимумы, ежегодно нарастающим конфликтом между местными сообществами и степными антилопами, необходимо обеспечить устойчивое использование животных, что является востребованным, научно и экономически обоснованным и поддерживается международным экспертным сообществом.