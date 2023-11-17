Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино

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В Астане закончился матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 по футболу между сборными Казахстана и Сан-Марино. Со счетом 3:1 победу праздновали хозяева поля.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади новичком сборной Казахстана Исламом Чесноковым. До конца первого тайма счет так и не изменился.

В начале второго тайма, на 51-й минуте Чесноков оформил дубль и удвоил преимущество отечественной сборной над соперником.

Не прошло и десяти минут как сборная Сан-Марино умудрилась отквитать один мяч усилиями Симоне Франчози.

Однако последнее слово в матче было сказано за футболистами сборной Казахстана.

В компенсированное время ко второму тайму главный арбитр из Австрии Харальд Лехнер, после грубого фола гостевой команды в штрафной площади на полузащитнике казахстанцев Армане Кенесове, просмотрел VAR и назначил пенальти в ворота Сан-Марино.

К "точке" подошел форвард Абат Аимбетов и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, установив окончательный счет в матче - 3:1.

После этой победы, сборная Казахстана набрала 18 очков в турнирной таблице и вплотную приблизилась к соперникам из Дании и Словении, которые набрали по 19 очков при игре в запасе. И сегодня ночью в Копенгагене сыграют в очном поединке между собой.