Сборная Казахстана по дзюдо вошла в ТОП-5 на турнире European Open в Польше

Дана Аменова
специальный корреспондент

В копилке национальной сборной одна золотая медаль 

Фото: European Judo Union

Казахстанские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире European Open, прошедшем в Варшаве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

По итогам соревнований в активе команды РК одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды.

В весовой категории до 60 килограммов в финале встретились два казахстанских спортсмена - Сунгат Нурлатулы и Токтар Умуталиев. В результате победителем стал Умуталиев.

Бронзовые медали завоевали Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг) и Айбол Нысанали (до 90 кг).

Сборная Казахстана заняла пятое место в общекомандном зачете.

#турнир #дзюдо #медали #European Open

