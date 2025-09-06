Сборная Казахстана по футболу прибыла в Бельгию

Футбол
85

7 сентября команда встретится с бельгийцами на стадионе «Андерлехт» в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2026

Фото: скриншот видео / 24.kz

В аэропорту футболистов встретили казахстанские студенты, которые учатся в Бельгии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Игроки поблагодарили соотечественников и пообещали подарить болельщикам красивую игру.

Сейчас у Казахстана три очка после четырёх матчей, у Бельгии — семь очков после трёх игр.

Начало встречи — в 21:00 по времени Брюсселя, в 23:45 по казахстанскому времени. Судить матч будет бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.

Прямая трансляция матча будет доступна также для просмотра на телеканале «Qazsport».

 

 

#футбол #сборная #Бельгия

