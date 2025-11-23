В финале была повержена сборная Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея

Фото: ФХК

Первый период решающего матча за «золото» против Японии завершился со счетом 1:1, дебютный гол забил Кирилл Ляпунов.

Во втором периоде наши хоккеисты вышли вперед, японцы вновь сравняли, но казахстанское нападение быстро среагировало, реализовав момент через 18 секунд. Игровой отрезок завершился со счетом 4:2, Роман Старченко оформил дубль.

Под конец матча соперник сократил отставание, но атаку японцев удалось сдержать и победить в матче.

Казахстан - Япония 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

1:0 - 05:47 - Ляпунов (Старченко, Мусоров) ГБ

1:1 - 18:22 - Судзуки (Ушио)

2:1 - 21:37 - Старченко (Михайлов, Мусоров)

2:2 - 24:52 - Сато (Йонеяма, Накаджима) ГБ

3:2 - 25:10 - Борисевич (Ляпунов, Мусоров)

4:2 - 29:28 - Старченко (Бойко, Муратов)

4:3 - 55:51 - Окуба (Накаджима, Сато)

Вратари: Калмыков – Оцука.