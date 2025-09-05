Фото: пресс-служба КФФ

В Астане на «Астане Арена» сборная Казахстана минимально проиграла сборной Уэльса со счетом 0:1, лишившись всех шансов на чемпионат мира, который в 2026 году примут США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Республиканский интернет-портал Sports.kz вновь сетует на тотальное невезение у сборной Казахстана в завершающей стадии атак. Чего не скажешь о сборной Уэльса, вырвавшейся на первое место в группе.

Для подопечных Али Алиева ситуация в группе J квалификации на чемпионат мира была предельно ясной: только победа оставляла шансы сборной Казахстана зацепиться за возможность попасть в стадию плей-офф. Иной другой результат даже в теории не мог позволить даже думать об этом. Сборная Уэльса находилась примерно в такой же ситуации, ведь очевидно, что сборная Бельгии является фаворитом на прямой проход на мундиаль. А вот с Северной Македонией «драконам» в любом случае предстоит бороться за вторую строчку. Даже ничья, учитывая фору македонцев в один пункт, давало оппонентам сборной Уэльса серьезное преимущество.

Отталкиваясь от результата первого матча в Кардиффе, так и на простую истину о том, что британцы уровнем повыше, чем казахстанцы, тем удивительнее было слышать от наставника гостей на передматчевой пресс-конференции, в прошлом добротного форварда, Крейга Беллами жалобы на искусственный газон «Астаны Арены», сетуя якобы на бедственное положение казахстанского футбола.

Судя по всему, Крейгу никто не пояснил, что все дело не в лучших климатических условиях для поддержания натурального газона. Все-таки, Беллами появился не вчера в мировом футболе и в таких простых вещах должен был быть проинформированным.

Плюс-минус примерно все понимают, что от результата осенних матчей сборной зависит судьба в ней Али Алиева. Спустя три дня после игры с валлийцами сборную Казахстана ожидает выезд в Бельгию, где едва ли можно рассчитывать на очки. То есть в идеале важно давать результат здесь и сейчас, а на фоне эйфории от выступления «Кайрата» в Лиге чемпионов фанаты сборной сегодня рассчитывали по крайней мере, что их любимцы сегодня не проиграют.

Главной интригой в составе хозяев для журналистов было кому Али Алиев доверит место в воротах из-за отсутствия Александра Заруцкого? Мухаммеджан Сейсен смотрелся логичным сменщиком, но после феерии Темирлана Анарбекова в матче с «Селтиком» многие ожидали увидеть именно его в старте. В результате так и получилось. Анарбеков сегодня дебютировал в национальной сборной. Как и его одноклубник по «Кайрату» Дамир Касабулат.

Старт матча выдался достаточно нервным. Валлийцы начали матч со своих позиционных атак, но хозяева ответили красиво: Галымжан Кенжебек на левом фланге красиво пяткой отравил в проход свободного Яна Вороговского, однако его навес был слишком высоким для Максима Самородова.

После этого круглого вновь к своим ногам прибрала сборная Уэльса, тогда как у хозяев мяч за счет высокого прессинга не особо держался. На 15-й минуте гости создали первый опасный момент в игре, когда нападающий «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон без помех пробивал в штрафной площади, благо его удар перевел на угловой один из защитников.

Казахстан ответил на 19-й минуте, когда Кенжебек пробивал из-за пределов штрафной — кипер валлицев Дарлоу не спал. В середине первого тайма владение мячом сборной Уэльса стало тотальным — 69% против 31% у сборной Казахстана. Валлийцы прощупывали слабые места в обороне хозяев, атакуя как через центр, так и через фланги. Особенно активным на правом фланге был упомянутый ранее Джонсон.

На 25-минуте игровое преимущество гостей материализовалось в гол. Уилсон со штрафного отлично подал на голову Каллена, Анарбеков отразил в упор, но никто не помешал Кифферу Муру, находящийся в окружении двух защитников в касание отправить мяч в сетку.

Переполненная «Астана-Арена» гнала казахстанских футболистов в атаки, но уж очень хороши «драконы» были в отборах, часто прессингуя хозяев на их же половине поля. В первом тайме вообще складывалось такое ощущение, что сборная Казахстана играет в меньшинстве, игроки Уэльса поспевали буквально везде. Практически незаметен был Сатпаев, по итогу проваливший матч, Самородов находился на голодном пайке без набросов мяча в его адрес.

Свой самый опасный момент в первом тайме хозяева создали буквально из ничего. Лучший игрок сборной Казахстана в первом тайме Кенжебек на левом фланге выцарапал мяч у защитника сместился вправо и пробивал в дальний верхний угол. Дарлоу был отыгран, но мяч просвистел в миллиметрах от штанги! В концовке тайма хозяева выровняли игру, создали несколько моментов и вообще смотрелись куда лучше, чем в большей части первой половины матча.

Али Алиев явно провел в раздевалке мужской разговор со своими подопечными, ведь со старта второго тайма сборная Казахстана куда лучше прибавила и в прессинге, и во владении мячом. Как следствие они смогли отодвинуть игру от своих ворот и заставляли валлицев раз за разом ошибаться в передачах.

На 51-й минуте инициативу на себя вновь взял Кенжебек, получив мяч на левом фланге, как и в первом тайме, чуть сместившись вправо мощно пальнул в перекладину ворот сборной Уэльса! Как же ему сегодня не везет. И тут прямо перед глазами возникают флешбэки от матча с Северной Македонией, только там мяч не шел в ворота после ударов Самородова.

Хозяева завладели преимуществом, полностью перевернув игру. Валлийцы при таком раскладе могли рассчитывать лишь на контратаки. Работы у Темирлана Анарбекова во втором тайме практически не было.

На 58-й минуте неудержимый Кенжебек совершил новый слалом на левом фланге, в штрафной накрутив еще пару защитников и с 11-й метровой отметке бил в угол — мимо.

Гол от сборной Казахстана явно назревал. Но на 65-й минуте Али Алиев принял достаточно странное решение, когда снял с игры Кенжебека, от которого исходила вся опасность хозяев в атаке, выпустив Ислама Чеснокова.

Показательно, что с этого самого момента «драконы» снова взяли и мяч, и ход матча под свой полный контроль, явно играя по счету. На 75-й минуте хозяева усилиями Самородова создали очередной опасный момент, но удар Максима в ближнем углу выловил Дарлоу. Гости ответили красиво разыгранной контратакой, по итогу который Уилсон метров с 20 без помех пробивал, но Анарбеков без особых проблем парировал.

На 83-минуте свой шанс получил Чесноков, он хорошо бил с лета в штрафной площади, но чуть выше ворот. Хозяева старались сравнять счет, создавали полумоменты. На последних секундах даже заработали опасный штрафной, однако и тут Мужиков пробил в перекладину, в то самое место, куда и Кенжебек! Злой рок какой-то. А ведь играли не хуже «драконов», но не повезло. Говорят, что невезение — это когда человек хочет больше, чем может. По такой игре сборная Казахстана могла и побеждать, но теперь потеряла даже теоретические шансы о выходе на чемпионат мира в США. Теперь оставшиеся матчи по сути для нее являются товарищескими, заключил Sports.kz.