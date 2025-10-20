Фото: championat.com

В ночь с 19 на 20 октября на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили) завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира 2025 года, где встречались сборная Аргентины и национальная команда Марокко.

Игра закончилась победой марокканцев со счётом 2:0. Таким образом, североафриканская команда стала победительницей МЧМ-2025. Данный титул стал для «Атласских львов» первым в их истории.

Забитыми голами в составе победителей отметился 20-летний нападающий Яссир Забири, оформивший в этой встрече дубль. Футболисту удалось открыть счёт на 19-й минуте и затем удвоить преимущество сборной Марокко на 29-й минуте.

Напомним, в 2023 году победителем МЧМ стала сборная Уругвая. Самой титулованной национальной командой является Аргентина, которая становилась победителем шесть раз.