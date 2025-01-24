Сбой интернета: Минцифры сделало сообщение
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Многие казахстанцы пожаловались на временные технические неполадки в работе некоторых приложений и мессенджеров, сообщает Kazpravda.kz
Министерство цифрового развития проинформировало, что текущие проблемы в работе сотовой связи и доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер. Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.
«Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. Отметим, что данные сбои не связаны с техническим сбоем сервисов, сопровождаемых АО «НИТ», - добавили в министерстве.