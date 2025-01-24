Сбой интернета: Минцифры сделало сообщение

Многие казахстанцы пожаловались на временные технические неполадки в работе некоторых приложений и мессенджеров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство цифрового развития проинформировало, что текущие проблемы в работе сотовой связи и доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер. Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.