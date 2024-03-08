Счастье можно купить

Шестой класс, что я хотела. День всех влюбленных обошелся без подарков потенциальным «невестам», видимо, на столь решительные действия в виде открытки с признанием духа у моего подростка пока не хватило.

– Что за девочка-то? Одноклассница? – спрашиваю. Вычислить объект внимания из класса несложно – всего три барышни.

Сын отмахнулся: «Ну какая разница». Затем, отведя глаза, добавил: «И еще букет бы...»

У младшего попыток поздравить кого-то из ровесниц лично пока нет. Они в четвертом классе пока еще учат тематические песни – и для мам, и для своих девчонок. И смотрю, делают это с душой. Тут, конечно, заслуга педагога: умение проявлять уважение к слабому полу вне зависимости от возраста складывается в том числе из позиции «второй мамы». И так это все трогательно выглядит! Мальчишки действительно волнуются и готовятся. А еще же и мамы придут на школьный концерт! Праздничная белоснежная рубашка уже отглажена, туфли (обязательно темные!) начищены.

Рассуждать о том, что у нас принято вспоминать о ценности женщин лишь 8 марта, я не хочу. И вдаваться в историческую подоплеку этого праздника – тоже. Спасибо, конечно, Кларе Цеткин за предложение в далеком 1910 году, чего уж там. Но это больше для историков важно, а не для нас, прекрасных созданий.

А прекрасны мы все. Вне зависимости от роста, веса, литературных предпочтений и умения готовить. Несмотря на наши порой не самые добрые слова для домочадцев. Ну кто опровергнет, что иногда мы превращаемся в фурий? Да не знаю я таких женщин, которые всегда добрые, ласковые, мудрые и терпеливые. Каждая из нас в разные перио­ды бывает в ипостасях «прелесть, какая дурочка» или «ужас, какая дура». Бытовые заботы, проблемы со здоровьем, плохие оценки детей в школе – причин «слететь с катушек» масса. Кто подвернулся в этот момент под горячую руку, сам виноват, так тебе и надо. Это потом уже всех будет жалко, самой стыдно, а на кухне в духовке за час «вырастут» пирожки или любимая домашними запеченная курочка.

Но лечится душевный дисбаланс обычно простыми словами. «Мама, я тебя люблю», «Ты такая красивая!», «Давай я тебе массаж сделаю, устала, наверное» – бальзам на душу! Каким бы ни был тяжелым день, плохим – настроение, пустой – банковская карта, внимание и забота помогут и отогреют.

Ну и еще цветы помогут, точно вам говорю. Кто их подарит, вот вообще без разницы – вы маме или она вам, муж, коллега, дети, внуки, да даже соседи. Розы это будут, орхидеи или уютная бегония в горшочке – тоже без разницы. Тут главное – с душой. Ведь цветы – это не просто объект флоры. Они не для того, чтобы удивить, чтобы продемонстрировать финансовую состоятельность или похвастаться. Это, наверное, такой волшебный ритуал: женщина, даже если ей еще в детсад рано утром вставать, ждет, даритель старается, и уже сам момент вручения дарит радость. А потом дома еще долго пахнет праздником и добрым отношением…

В общем, дарите женщинам цветы! И не только на 8 Марта. Звучит, конечно, как рекламный лозунг цветочных магазинов, делающих в первые весенние дни полугодовую кассу (знаю не понаслышке), но, в конце концов, счастье, такое благоухаю­щее и яркое, для любимых женщин действительно можно купить.