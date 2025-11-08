фото автора

Редкие подстаканники и сепаратор, внушительная коллекция самоваров и фарфор исчезнувших стран – ГДР и Чехословакии, хрустальные туфельки и фаянсовое «Семейство карпов», а также множество мелких удивительных предметов – от ложки с выгравированными яблоками и надписью «Алма-Ата» до вилки с пионерским горном – все это и многое другое можно увидеть на новой выставке.

– Два года назад в нашем музее прошла выставка посуды XIX и начала ХХ веков. Она вызвала большой интерес. Именно после нее многие из посетивших ее тогда решили передать в дар музею сохранившиеся у них образцы посуды прошлого века. Так сложилась идея новой выставки. Нас поддержали городские коллекционеры. Например, большая часть самоваров предоставлена известным предпринимателем и общественным деятелем Рафаилем Хазиповым из его личной коллекции, – говорит куратор выставки Алла Белякина.

Сегодня многие избавляются­ от семейного фарфора: он тяжелый, несовременный, золоченое покрытие не выдерживает микроволновых печей и посудомоеч­ных машин. Но за каждым небольшим предметом скрывается большая история. К примеру, на выставке можно увидеть пиалу, произведенную на легендарном Капчагайском фарфоровом заводе. Пиалу украшает казахский национальный орнамент, а в центре изображена эмблема XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в столице СССР летом 1985 года. Тот фестиваль собрал 26 тыс. человек из 157 стран, около 6 тыс. участников были из Казахстана. Сегодня нет уже знаменитого завода, а молодое поколение, для которого в Капчагае создали эту особую пиалу, теперь воспитывает своих внуков.

Чайник с надписью «Бурабай», ложки в виде ожау, выпущенные 50–70 лет назад, отражают историю и национальный колорит. А изящные линии богемского стекла, воздушность костяного фарфора и наивная простота советских фаянсовых тарелок помогают вспомнить давние уютные вечера на кухне и погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.