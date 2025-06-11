Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили решение проблемы нелегального майнинга криптовалюты потребителями, которые под видом обычных жильцов дома включают в сеть мощную аппаратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: nauka.tass.ru

Специальная методика прогнозирования потребления электроэнергии и умный счетчик на ее основе выявляют таких майнеров и предупреждают энергосбытовую компанию, сообщил ТАСС кандидат технических наук Саиджон Таваров.

"Майнеры криптовалют из числа нерадивых подписывают договоры с энергосбытовыми компаниями как обычные бытовые потребители, но по факту они подключают к сетям аппаратуру с нагрузкой до 200 кВт. Тем самым они перегружают внутридомовые сети, которые из-за этого быстро изнашиваются и в любой момент могут привести к короткому замыканию. Особенно остро эта проблема стоит в Красноярском крае, Иркутской области. Мы предложили решение проблемы, разработав новую методику, также заложив эту методику в умные счетчики, усовершенствованные в ЮУрГУ", - рассказал собеседник агентства.

Таваров пояснил, что привычные способы расчета электропотребления ориентированы на средние показатели, поэтому недостаточно учитывают реальное поведение потребителей. Они приводят к систематическому завышению нормативных величин и созданию серьезных диспропорций в работе электросетей. Новая методика, в отличие от них, не требует длительных измерений, зато она учитывает ключевые факторы, влияющие на потребление электроэнергии. Это местоположение жилища относительно уровня моря, социально-экономическое положение семьи, особенности режима использования приборов, изменчивость погодных условий и сезонные колебания температуры воздуха.

Ученый добавил, что разработанная методика и новые счетчики успешно прошли испытания.

"В эксперименте участвовали девять городов Челябинской области. Энергосбытовая организация предоставила нам данные по жилым домам, точность методики составила 98%. Умные счетчики, в которые она зашита, сейчас эксплуатируются в Таджикистане", - сказал ученый.

Он добавил, что новая методика прогнозирования потребления электроэнергии также необходима энергодефицитным регионам, которые закупают электричество извне. Точные прогнозы снижают риск перегрузки сети, помогают предотвратить повреждения трансформаторов и другой высоковольтной техники, позволяют не переплачивать за лишние киловатты, но при этом не оставить население без электричества.