Фото: МФЦА
Президент , Поручения , Экономика
Максимально упростить регистрацию зарубежных компаний на МФЦА поручил Токаев

Условия регистрации зарубежных компаний в Международном финансовом центре «Астана» должны быть максимально просты и либеральны. Такое поручение Глава государства дал на заседании Совета по управлению МФЦА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание, что в условиях повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из таких инструментов выступает Международный финансовый центр «Астана».

«Казахстан вступает в новый этап своего развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров остается нашим главным приоритетом. В связи с чем потенциал МФЦА, в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций, должен быть максимально задействован», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит глобальная задача по институциональному укреплению своего статуса в качестве ведущего регионального финансового центра. Исходя из этого, он обозначил ряд актуальных моментов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на санкционный подтекст, отметив, что условия регистрации на МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны. При этом он подчеркнул, что диалог с иностранными партнерами МФЦА следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией Правительства. Он также добавил, что регуляторная и нормативно-правовая база Центра должна сохранить свою самостоятельность и независимость.

 

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