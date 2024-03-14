Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют интернет-мошенничества

5 марта 2024 года АО «Государственная техническая служба» обнаружила утечку более 2 млн персональных данных казахстан­цев, являющихся клиентами микрофинансовой­ организации zaimer.kz. Причем предупреждение об этом на портале E-gov получили даже те, кто никогда не обращался в данную «контору».

Чтобы защитить себя, МЦРИАП рекомендовал людям установить добровольный отказ от получения займа посредством веб-портала «электронного правительства», ну и, конечно, не сообщать никаких личных данных абонентам, представляющимся по телефону сотрудниками банков.

Других способов защиты от интернет-мошенничества, можно сказать, не существует. Ведь отличается этот вид преступлений тем, что жертва открывает информацию о счетах и банковских операциях добровольно. И также добровольно перечисляет деньги, участвуя в сомнительных сделках, которые сулят якобы быструю выгоду.

Поэтому единственным действенным оружием в противостоянии онлайн-мошенникам выступает бдительность, но даже это качество может подвести будущую жертву, ведь на другом конце телефонной сети чаще всего находятся опытные и тонкие психологи.

Все схемы интернет-мошенничества были подробно описаны в казахстанском сериале «Мошенники», ставшем популярным осенью прошлого года. Собственный call-центр, транслирующий звонки с номеров, которые невозможно отследить, имущественная пирамида, перепродажа недвижимости, оформление кредитов без ведома граждан, махинации с чужими банковскими картами, больница, где перепуганным пациентам ставят ненастоящие смертельные диагнозы и вымогают деньги за лечение, опять-таки в кредит, – во главе этой сети по сценарию стоит виртуозный и циничный авантюрист, расположивший свой офис прямо напротив городского департамента полиции.

По информации заместителя министра внутренних дел РК Айдоса Рысбаева, озвученной на заседании Мажилиса, показанные в сериале схемы действительно рабочие. Только в основном такие преступления совершаются из-за рубежа или с использованием зарубежных интернет-ресурсов, чтобы скрыть местоположение мошенников.

– Сегодня интернет-мошенничеством поражены практически все страны, в том числе развитые в области информационных технологий, – прокомментировал он. – За последние семь лет их количество в Казахстане выросло более чем в 10 раз, это 19% от общего числа зарегистрированных в прошлом году преступлений.

Усилиями сотрудников полиции задержано и привлечено к ответственности почти 2 тыс. лиц, причастных к совершению 4 тыс. интернет-мошенничеств. Потерпевшим возмещен ущерб в размере 850 млн тенге. Изъято 170 единиц компьютерной техники со специальными программами – на них были установлены приложения для удаленного доступа к другим устройствам (AnyDesk, TeamViewer), таблицы в формате excel со ссылками на фишинговые сайты, приложения для изменения IP-адресов (VPN). В рамках расследований назначены экспертизы, направлены международные запросы.

– В своих целях мошенники используют так называемых «дропов» – это низшее звено преступной цепи, человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных денег, – информировал замминистра. – В телеграм-каналах предлагается работа в качестве «курьера». Когда находится согласный «соискатель», от него требуется предоставить свои персональные данные, в том числе документы, удостоверяющие личность, и номера банковских карт. Так деньги выводятся за границу, а потом их следы теряются из-за различных теневых схем криптовалютной системы.

И хотя показатели раскрываемости таких преступлений растут, но, как и во многих других случаях, профилактика здесь гораздо эффективнее расследования, признаются в МВД.

– Мы активно взаимодействуем с операторами связи по блокировке «зарубежных» фрод-звонков, в результате чего удалось на треть снизить количество мошеннических дозвонов от имени якобы сотрудников банков, – доложил Айдос Рысбаев. – В регионах действуют специализированные группы «Киберпол», которыми в прошлом году раскрыто более 3,7 тысячи таких преступлений. При мониторинге Интернета выявлено и передано в Министерство культуры и информации для блокирования 6,1 тысячи интернет-ресурсов. Принимаем меры по укреплению международного сотрудничества – решен вопрос о присоединении Казахстана­ к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, получено соответствующее приглашение. После ратификации документа сможем взаимодействовать с 69 странами. Активно участвуем в разработке Всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Большое количество интернет-­мошенничеств совершается в сфере онлайн-торговли путем размещения заведомо ложных объявлений. Мошенники используют для авторизации на сайтах объявлений зарубежные номера, либо казахстанские, оформленные на посторонних лиц.

В МВД считают, что этот вопрос необходимо проработать совместно с торговыми онлайн-площадками – «Колеса», «Крыша», «Маркет», «ОЛХ», «Каспи», «Озон» и другими. Конечно, владельцы данных ресурсов принимают меры для выявления ложных объявлений, в том числе на основании поступающих на сайт жалоб. Однако с момента их размещения в руки мошенников могут попасть несколько, а то и десятки граждан.

Зарегистрированы факты, когда преступники завладевали персональными данными самих продавцов. В таких случаях заинтересованный покупатель направляет владельцу объявления ссылку якобы для доставки курьером. При переходе по ней необходимо заполнить реквизиты, то есть ввести свои персональные данные и номера счетов.

В этой связи в качестве превентивных мер МВД предлагает исключить авторизацию на сайте по номеру иностранного оператора либо информировать интернет-посетителей о размещении объявлений из-за рубежа, обязать владельцев сайтов установить антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления. К примеру, подача одним и тем же пользователем объявлений о продаже одной и той же автомашины либо сдаче в аренду квартиры в разных городах.

Для минимизации рисков использования банковских счетов продавцов предлагается рассмот­реть вопрос применения биомет­рической идентификации зарегистрированных на маркетплейсах предпринимателей, оплату за товар в таком случае сможет получать только сам продавец.

– Необходимо законодательно закрепить ответственность за соз­дание неправомерного трафика путем изменения установленного порядка его маршрутизации, в том числе неправомерное изменение вызывающего номера. Кроме того, до настоящего времени остается открытым вопрос лицензирования интернет-телефонии, что дает возможность бесконтрольного предоставления своих услуг без соблюдения правил оказания услуг связи, – отметил Айдос Рысбаев.

Кроме того, как напомнил заместитель главы МВД, важным аспектом в противодействии интернет-мошенничествам является проведение широкой разъяснительной работы по повышению правовой и финансовой грамотности граждан, информирование о видах интернет-мошенничеств, способах и мерах предосторожности.