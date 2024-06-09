Сегодня отмечается Международный день архивов

Культура
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В настоящее время в Национальном архивном фонде Республики Казахстан хранится более 27,5 млн. документов, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Международный профессиональный праздник был официально учрежден был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада), сообщает пресс-служба МКИ.

Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан Международный совет архивов. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.

Хотя в разных странах этот праздник отмечается в разные даты, 9 июня объединяет всех архивистов мира.

В нашей стране функционирует 236 государственных архивов, включая 5 республиканских, 5 специальных, 1 Президентский архив и 225 областных, городских и районных архивов.

Общая численность работников архивной сферы составляет 3 368 человек. Все организации работают в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах».

Ежегодно архивный фонд пополняется в среднем на 16 тысяч дел из более чем 300-400 тысяч организаций, включенных в перечень источников комплектования государственных архивов.

В настоящее время в Национальном архивном фонде Республики Казахстан хранится более 27,5 млн. документов.

Архивы Казахстана, являясь хранителями документальной памяти населения, обеспечивают сохранность интеллектуальной собственности и культурного наследия страны.

#история #архивы #Международный день архивов

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