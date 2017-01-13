Секс-притон для иностранцев обнаружили в Алматы

Происшествия
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Ботагоз Балтабаева
В Алматы под видом караоке-бара действовал секс-притон для иностранцев. Его организатором оказался 47-летний житель Южной Кореи. В данный момент он водворен в изолятор временного содержания, передает Kazpravda.kz.

Как стало известно, свою незаконную деятельность подданный другого государства замаскировал под караоке-бар. Для этих целей фигурант арендовал роскошный особняк в центре мегаполиса и набрал в помощники доверительных людей. Обслуживали в этом "баре" исключительно иностранцев, плата за это, соответственно, взималась в иностранной валюте.

"Действовал задержанный в устойчивой группе лиц из числа граждан Казахстана с соблюдением конспирации и мер безопасности. Роли каждого из них были четко распределены. К примеру, 45-летний житель Алматинской области числился в ТОО директором и заведовал материальным обеспечением персонала, решал юридические и финансовые вопросы. А 51-летний уроженец Жамбылской области работал в "караоке-бар" секьюрити. В его функции входила охрана заведения и допуск к нему только проверенных людей.

Немаловажная роль в данном преступном сообществе была отведена 29-летней "администратору" бара, значившейся там старшей по проведению так называемого кастинга и отбору персонала для оказания ими интимных услуг. Внутри заведения эту женщину, как выяснилось, принято было называть "мадам". И еще одна девушка фигурирует в этой преступной группе. Это – 20-летняя кассир, принимавшая плату от клиентов. Стоимость услуг девушек легкого поведения в этом притоне варьируется от 100 до 300 долларов", – сообщил подробности разоблачительной операции начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы полковник полиции Ерлан Оралбеков.

Досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 309 ч.2 УК РК, расследуют в Следственном Управлении ДВД Алматы. Подданный Южной Кореи в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

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