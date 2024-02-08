Село ждет специалистов

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Серик Кабдулов

В прошлом году в Атыраускую область по программе «С дипломом – в село!» прибыли 68 молодых специалистов.

фото из архива "КП"

По информации областного акимата, половине из них на покупку жилья было выделено 176 млн тенге, а остальным на эти же цели выдали бюджетные кредиты.

Напомним, в рамках проекта предусмотрена финансовая поддержка молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. В текущем году были внесены некоторые изменения. Так, с 2024 года бюджетный кредит для специалистов, прибывших на работу в районные цент­ры, увеличится до 2 500 МРП (9,2 млн тенге), для остальных сельских населенных пунктов вырастет до 2 000 МРП (7,3 млн тенге).

Отмечается, что больше половины молодых специалистов, участвующих в программе «С дипломом – в село!», устраиваются работать в сферу образования. Наиболее остро ощущается дефицит учителей по таким предметам, как история, биология, физика, математика, русский язык, физическая культура и военная подготовка. Дело в том, что большинство специалистов по этим дисцип­линам либо в пенсионном возрасте, либо собираются выйти на пенсию. И данная программа позволяет отчасти решить эту проблему.

#село #программа #Образование #молодежь #трудоустройство #специалисты

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