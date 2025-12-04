Они входят в перечень производителей социально значимых продовольственных товаров

Сотрудники прокуратуры Жуалынского района проанализировали состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

В соответствии с мерами господдержки, предусматривающими льготный тариф для производителей социально значимых продовольственных товаров, было установлено, что два предпринимателя района, которые включены в соответствующий перечень, с начала текущего года платили за 1 кВт электроэнергии 38,44 тенге вместо льготных 35,12 тенге. Общая проектная стоимость предприятий составляет 2 млрд тенге.

Таким образом, предприниматели не получили должные льготы, предусмотренные государством. В результате прокурорского надзора нарушения были устранены, а виновных привлекли к ответственности.

