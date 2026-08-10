Сельские врачи, аграрии и предприниматели стали собеседниками партий на выходных

В выходные партии продолжили встречи с жителями и трудовыми коллективами, провели форумы и тематические мероприятия. В центре обсуждений оказались вопросы сельской медицины, агросектора, экологии, поддержки бизнеса, инклюзии и налоговой политики. Рассказываем о мероприятиях партий, прошедших 8 и 9 августа

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Шымкенте председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай рассказал о блоке предвыборной программы «Закон и порядок». Он также заявил, что Казахстан является светским государством, а положения новой Конституции обязательны к соблюдению всеми без исключения. По его словам, попытки навязать обществу взгляды, противоречащие законодательству и традициям страны, должны получать правовую оценку. В выступлении также затрагивались темы защиты традиционных семейных ценностей.

Партия также продолжила знакомить избирателей с кандидатами в депутаты Курултая. Динара Закиева рассказала о работе в сфере защиты прав детей и семей, Айжан Аймаганова – о профессиональном юридическом опыте. Ульяна Ашимова в ходе выступления рассказала о своих приоритетах в рамках участия в выборах. Кандидат Лаура Карабасова в интервью YouTube-каналу QASQAZHOL высказалась о вовлечении молодежи в общественные процессы и о возможностях для молодых специалистов оставаться работать в своих регионах.

В Астане, в парке имени Кемаля Ататюрка, Общенациональная социал-демократическая партия провела семейный форум Kazakhstan Inclusive Forum 2026, по информации партии, мероприятие собрало сотни участников - семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и аутизмом, экспертов, партийный актив и представителей НПО. С докладами выступили председатель партии Асхат Рахимжанов, а также кандидаты Нурия Балтабайкызы, Ажар Сагандыкова, Талгат Татиков и Наурыз Сайлаубай. По итогам форума партия сообщила о подготовке рекомендаций, которые планирует включить в свой предвыборный блок по социальной защите.

Эко-караван партии «Байтақ» прибыл в Алматы, где его встретили представители городского филиала и председатель партии Азаматхан Амиртаев - мероприятие было посвящено темам экологичного транспорта и городской экологии. В Акмолинской области партия провела встречу в Центре социально-правовой и психологической поддержки несовершеннолетних, обсудив вопросы защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Жетысуской области, в Коксуском районе, представители партии после встречи с жителями Мукырского сельского округа ознакомились с ситуацией по сбору и хранению отходов на местном мусорном полигоне.

В Астане Народная партия Казахстана провела велотренировку для детей и взрослых с участием тренеров Федерации велоспорта города. В Семее, в День строителя, кандидаты посетили ТОО «Силикат» - предприятие по производству силикатного кирпича, - где на встрече с трудовым коллективом обсуждали поддержку отечественных производителей стройматериалов, оплату труда и безопасность на производстве. Партия также сообщила о продолжении работы в сфере параспорта. По ее информации, начато формирование национальных сборных Казахстана по паратриатлону и сурдотриатлону. Кроме того, в Алматы прошла акция «Дамба здравого смысла» - подъем кандидатов, волонтеров и спортсменов на Медео, в рамках которого состоялся брифинг с информацией о предвыборной программе партии.

Партия «Ауыл» провела серию встреч с трудовыми и профессиональными коллективами в регионах. В Восточно-Казахстанской области председатель партии Кайрат Айтуганов с кандидатами встретился с коллективом ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», обсудив развитие аграрной науки и семеноводства. В Акмолинской области кандидаты говорили с медицинским коллективом больницы села Коргалжын о качестве сельской медицины, а в Актюбинской области первый заместитель председателя партии Серик Егизбаев встретился с коллективом крестьянского хозяйства «Жансая» по вопросам растениеводства и животноводства.

Партия «Ак жол» продолжила работу в регионах, встречаясь с трудовыми коллективами и жителями на местах. На заводе «Евраз Каспиан Сталь» представители партии встретились с трудовым коллективом, где представили предложения по развитию избирательной системы - видеомониторинг на участках и электронную идентификацию избирателей.

Отдельно представители партии высказались с критикой в адрес Respublica: кандидат Юрий Ли заявил, что налоговые ставки для торговых сетей от доли отечественных товаров могут увеличить издержки ретейлеров и отразиться на ценах, и привел данные Союза торговых сетей о доле отечественной продукции на полках. Кандидат Асылхан Кожахметов заявил, что «Ак жол» открыто выступила против Налогового кодекса.

Партия «Respublica» завершила серию встреч в южных регионах и приступила к работе в западных областях. В Алматы прошел десятый по счету региональный форум сторонников — с начала кампании подобные встречи уже состоялись в десяти регионах страны; выступили председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатели Сырымбек Тау, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай, Максим Барышев и Бейбит Алибеков, напомнившие о законодательных инициативах фракции партии в Мажилисе и представившие направления программы по поддержке предпринимательства.

8 и 9 августа партии проводили мероприятия по различным направлениям предвыборной повестки. Одни делали акцент на региональных встречах и работе с профессиональными коллективами, другие собирали сторонников на крупных форумах и тематических мероприятиях. При этом кампания постепенно становится более содержательной: партии не только представляют собственные предложения, но и начинают публично оценивать инициативы конкурентов.