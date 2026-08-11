Jibek Joly проведёт первые командные дебаты партий перед выборами в Курултай

Тема предстоящих теледебатов - Верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»)
12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты, сообщает Kazpravda.kz
В прямом эфире встретятся представители семи политических партий, участвующих в первых исторических выборах в Курултай.
-«Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;
-ОСДП - Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;
-«Байтак» - Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;
-Народная партия Казахстана - Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;
-«Ауыл» - Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;
-«Ак жол» - Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;
-Respublica - Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.
Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.
Вниманию зрителей будет представлен:
- полный разбор предвыборных программоппонентов;
- ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;
- слабые, на их взгляд, стороны программсвоих оппонентов;
- одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.
Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.
После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.
Посмотреть первые командные теледебаты можно 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly, а также на официальном YouTube-канале телеканала.