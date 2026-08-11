Jibek Joly проведёт первые командные дебаты партий перед выборами в Курултай

Партии,Выборы
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Тема предстоящих теледебатов - Верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»)  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты, сообщает Kazpravda.kz 

В прямом эфире встретятся представители семи политических партий, участвующих в первых исторических выборах в Курултай.

-«Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;                                                                                                                         

-ОСДП - Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;

-«Байтак» - Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;

-Народная партия Казахстана - Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;

-«Ауыл» - Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;

-«Ак жол» - Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;

-Respublica - Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

Вниманию зрителей будет представлен:

- полный разбор предвыборных программоппонентов;

- ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;

- слабые, на их взгляд, стороны программсвоих оппонентов;

- одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.
После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

Посмотреть первые командные теледебаты можно 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly, а также на официальном YouTube-канале телеканала.

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