Культурное наследие, экология и производство: чем наполнили кампанию партии 10 августа

Партии,Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

День Абая добавил в предвыборную повестку новое измерение о культурном наследии и ценностях, которые формируют общественную идентичность. При этом партии встречались с жителями и коллективами предприятий, обсуждая экологию, развитие производства, инфраструктуру, социальные вопросы и условия труда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» во главе с председателем Айбеком Дадебаем встретились с жителями области Абай. Программа визита началась с возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева в Семее. В ходе встречи с жителями кандидаты обсудили вопросы доступности жилья, развития льготного ипотечного кредитования, повышения качества медицинской помощи, снижения зависимости от импорта продовольствия, а также подготовки казахстанцев к работе с технологиями искусственного интеллекта. Со своей стороны, жители области обозначили наиболее актуальные для региона проблемы, такие как износ тепловых и водопроводных сетей, вопросы социальной защиты граждан, пострадавших от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, развитие науки и модернизацию инфраструктуры. Завершилась встреча вручением партийных билетов новым членам партии.

Общенациональная социал-демократическая партия в Астане провела Республиканский предвыборный форум «Гендерное равенство – истинная демократия». В обсуждении участвовали кандидаты в депутаты Курултая от партии, эксперты в области гендерной политики, представители НПО и многодетные матери. Председатель партии Асхат Рахимжанов рассказал о применяемой на выборах гендерной квоте и разнице в оплате труда мужчин и женщин, отметив работу партии над законом о противодействии бытовому насилию и партийным проектом «PANA».

 Партия «Байтақ»в Усть-Каменогорске по инициативе кандидата Алмаза Джакишева провел субботник: участники собрали 140 мешков мусора вдоль берега Иртыша и в водоохранной зоне Куленовки. В Алакольском государственном природном заповеднике состоялся круглый стол по вопросам охраны природы, биоразнообразия и развития экологического туризма. В Актюбинской области кандидат Айман Сексенова встретилась с жителями села Сарыжар, а представители партии в Мангистауской области встретились с работниками предприятия «Қазақстантеміржолы», где говорили об условиях труда, оплате и медицинском обеспечении.

 Народная партия Казахстана провела мероприятия по нескольким направлениям. Кандидаты Алимбек Агибаев и Евгений Миронов встретились с коллективом Центральной районной больницы Теренкольского района, обсудив условия работы медиков и доступность медицинской помощи в сельской местности. В Риддере партийцы встретились с трудовым коллективом дорожно-строительного предприятия «Фирма Эталон». Отдельным событием дня стало восхождение казахстанских альпинистов на 19 вершин Заилийского Алатау в рамках проекта «Народный траверс», приуроченного к 19 задачам предвыборной программы партии.

Партия «Ауыл» провела рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область, где прошли встречи с представителями предприятий, экологами, НПО и родителями детей с особыми потребностями. Обсуждались вопросы инфраструктуры, социальной сферы, экологической безопасности и развития сельского хозяйства. Кандидат в депутаты Курултая Алмас Мухаметов выступил на круглом столе, посвященном роли научной среды в продовольственной безопасности страны.

«Ақжол» продолжила предвыборные встречи в западных и северных регионах. В Астану на велосипеде прибыл учитель Асылбек Айболатов, проехавший через Актюбинскую, Костанайскую и Акмолинскую области от Каратобе Западно-Казахстанской области; в пути он встречался с жителями населенных пунктов и собирал их обращения, которые передал руководству партии. По итогам поездки Асылбек Айболатов был принят в партию. В Мангистауской области агитационная группа во главе с депутатом Бейнеуского районного маслихата Райымбеком Тузеловым провела встречу с жителями села Сарга.

Республиканская агитационная группа партии «Respublica» во главе с председателем Айдарбеком Ходжаназаровым прибыли Мангистаускую область. В Актау кандидаты посетили проектный институт OPTIMUM, производственный цех ТОО «WEST HIM TECHNOLOGY» и Мангистаускую региональную электросетевую компанию, где обсуждались вопросы развития бизнеса и отечественного производства. В Талдыкоргане штаб партии встретился с сотрудницами швейной фабрики «Ажар» и работниками ТОО «Алматинские краски», где говорили об оплате труда, условиях работы, зависимости от импортного сырья и доступе к государственным закупкам.

 

#регионы #партия #курултай

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