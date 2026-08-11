ОСДП обсудила с пенсионерами Конаева вопросы соцподдержки и качества жизни

Партии,Выборы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Встреча прошла в формате активного и конструктивного диалога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинский областной филиал партии ОСДП провёл агитационную встречу с жителями города Конаев в центральном городском парке. В мероприятии приняли участие пенсионеры и активисты города, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе встречи представители партии рассказали участникам о предвыборной программе ОСДП, раздали информационные и агитационные материалы, а главное - провели открытый диалог с жителями о проблемах, которые сегодня непосредственно затрагивают жизнь пенсионеров.

Одной из наиболее острых тем стало отсутствие отдельного здания для Центра долголетия. Сегодня порядка 250 пенсионеров посещают занятия и участвуют в различных мероприятиях, однако у центра нет собственного помещения для постоянной работы. В летний период часть активностей можно проводить на открытом воздухе, но с наступлением холодов вопрос помещения становится особенно актуальным.

Участники встречи отметили необходимость:

- строительство отдельного здания для Центра долголетия;

- либо выделения подходящего помещения, где пенсионеры могли бы регулярно проводить занятия, тренировки, культурные и социальные мероприятия.

Встреча прошла в формате активного и конструктивного диалога. Пенсионеры не только обозначили существующие проблемы, но и высказали конкретные предложения по улучшению условий жизни людей старшего поколения.

Алматинский областной филиал ОСДП считает, что вопросы достойной жизни пенсионеров и доступности социальных услуг должны оставаться в числе приоритетных направлений государственной и общественной политики.

По завершении встречи участники выразили поддержку партии ОСДП и заявили о намерении принять участие в предстоящих выборах.

#выборы #ОСДП #партия #пенсионеры #Конаев #вопросы

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